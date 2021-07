L’ancien producteur ‘Bachelor’ Elan Gale sur la rupture du format de la réalité avec ‘FBOY Island’ ⋆ .

HBO Max entre dans le bassin de rencontres avec sa nouvelle série de téléréalité FBOY Island, une idée originale du producteur extraordinaire Elan Gale, dont les crédits précédents incluent les titres très populaires The Bachelor, The Bachelorette et Bachelor in Paradise.

Maintenant, il fait équipe avec le streamer premium pour un autre type de série de compétitions qui met trois femmes célibataires à la tâche de trier 12 “gentils” de 12 “fboys”. Le piège ? Pures intentions ou non, les hommes sont tous en compétition pour un prix en espèces qui sera remis à celui que les femmes garderont le plus longtemps.

“Nous voulions vraiment suivre ce que les gens ressentaient et ce qu’ils faisaient bien plus que de créer un format”, taquine Gale à propos de l’émission diffusée en première le 29 juillet. “Nous essayons vraiment de laisser les choses les plus intéressantes que les gens faisaient mener l’histoire . ” Ci-dessous, le créateur parle du format de l’émission, du casting, de la diversité et de la recherche de l’hôte parfait en Nikki Glaser.

Qu’est-ce qui a inspiré ce concept particulier et vous a donné envie de poursuivre ce format ?

Elan Gale : Les émissions de rencontres doivent refléter la société dans laquelle se déroulent les rencontres, et je pense que nous avons atteint un point vraiment intéressant au cours des dernières années d’options sans fin et de paralysie des choix. Il était temps de faire une émission qui abordait ce dont les gens que je connais parlent quand il s’agit de sortir avec quelqu’un, c’est-à-dire les gens qui les fantôme. Je dirais que c’est la plainte numéro un que j’entends de la part de personnes que je connais. Et en conséquence, nous nous sommes dit, pourquoi ne faisons-nous pas une émission sur ce même problème ?

Les gens se présenteront toujours comme une personne agréable. C’est tout à fait normal et c’est logique. Mais je pense qu’en réalité, lorsque nous rentrons de nos premiers rendez-vous avec des gens, nous nous demandons souvent si cette personne est vraiment celle qu’ils disent être ou est-ce un garçon déguisé ? Nous voulions aborder cette question avec honnêteté.

La télé-réalité en streaming est quelque chose qui est devenu plus populaire ces dernières années. Selon vous, quels avantages y a-t-il à avoir une émission comme celle-ci en streaming ?

Je pense que HBO Max offre une réelle liberté en matière de format et de structure. La possibilité de traiter toute la série comme une histoire avec de nombreux chapitres au lieu d’avoir à la décomposer [helped us] faire une expérience de visionnement dynamique afin qu’elle ne devienne jamais prévisible pour le public. Vous voulez avoir la possibilité de faire en sorte que quelqu’un atteigne la fin de l’épisode et se demande : « Que diable va-t-il se passer ensuite ? » Et dans ce cas, avec HBO Max, nous pouvons simplement plonger. Vous n’avez pas à attendre.

Qu’est-ce qui a été essentiel pour trouver un équilibre entre les trois femmes – Nakia, CJ et Sarah – au centre de cette série ? Ils semblent tous vraiment différents.

Je suis heureux d’entendre cela parce que je pense que nous avons ressenti cela aussi. Le seul vrai point commun que nous recherchions entre toutes les pistes que nous avons envisagées était : êtes-vous fatigué des fboys ? Parce que cela semblait être un point de départ vraiment important. Ils recherchaient l’amour dans leur vie réelle et avaient des problèmes avec les hommes malhonnêtes avec eux.

Nous voulions aussi trouver des gens qui pourraient raconter des histoires différentes. Ils ont tous des expériences de vie, des familles, des antécédents vraiment différents et ils viennent d’endroits différents. Ils sortent avec différents types de gars. Lorsque vous regardez une émission, parfois vous ne voulez pas nécessairement vous voir dans toutes les personnes que vous regardez, mais vous voulez pouvoir vous identifier à elles. Je pense qu’avoir une variété de femmes comme protagonistes nous donne une meilleure chance d’avoir des histoires qui résonnent avec un large éventail de numéros d’audience.

Le casting dans son ensemble est très diversifié. En tant que créateur, est-ce devenu plus important au fil du temps ?

C’est évidemment quelque chose que nous gardons toujours à l’esprit, en nous assurant que nous représentons le public qui regarde au mieux de nos capacités. Nous sommes vraiment allés là-bas à la recherche des plus grandes personnalités des deux côtés du spectre. Nous voulions que nos gentils gars soient gentils dans la vraie vie, mais pas non plus une note ou ennuyeux. En même temps que les f-kboys, nous recherchions des gars qui étaient des fanfarons avec de grandes personnalités et qui aimaient ces éléments d’eux-mêmes et seraient des fboys sans vergogne.

Était-ce difficile de trouver des hommes qui étaient prêts à admettre qu’ils étaient des garçons ?

L’émission de rencontres est aussi une comédie, elle a une légèreté et une conscience de soi. Je ne pense pas que la majorité des gens, où que ce soit, se rendraient à un entretien d’embauche et diraient : “Bonjour, je m’appelle John et je suis af-kboy.” Mais je pense que dans le contexte de quelque chose qui était vraiment censé être drôle et léger, les gens reconnaissent en eux-mêmes qu’ils sont des fboys quand ils le sont. Aucun de nous n’est parfait et les gens font des erreurs. Je pense que reconnaître ses imperfections est souvent quelque chose avec lequel les gens sont en fait assez à l’aise.

Nikki Glaser convient également parfaitement en tant qu’hôte. Comment était-ce de la trouver pour le poste?

Je suis fan de Nikki Glaser depuis longtemps en tant qu’humoriste. J’ai eu la chance de devenir amie avec elle au fil des ans, et nous discutions des émissions de rencontres. À la minute où nous nous sommes embarqués dans un voyage pour trouver un hôte, la première personne à qui j’ai voulu parler était Nikki. Je l’ai immédiatement appelée au téléphone et lui ai dit: “Hé, je fais quelque chose de bizarre et de fou, et je ne peux penser à personne qui serait un meilleur visage, une meilleure voix et un meilleur animateur de l’émission que vous.” C’est tellement drôle parce que j’ai appris plus tard qu’elle pensait que je l’appelais pour être candidate [Laughs].

Île FBOY, Première de la série, jeudi 29 juillet, HBO Max