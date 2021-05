L’ancien producteur de Megadeth, Max Norman, dit qu’il “ne peut pas ignorer” la vidéo de sexe de David Ellefson et comprend la décision de Dave Mustaine de virer le bassiste

Ancien MEGADETH producteur Max Normand a pesé sur David Ellefsonest renvoyé du groupe, disant qu’il comprend Dave Mustainela décision de se séparer du bassiste.

Le twiddler à bouton d’origine britannique, qui a mixé MEGADETHl’album de 1990 “Rouille en paix” et produit des années 1992 “Compte à rebours jusqu’à extinction” et les années 1994 “Youthanasie”, adressé MEGADETHest divisé avec Ellefson lors d’une nouvelle entrevue avec The Metal Voice du Canada.

Parlant du fait que Moustaine mis à la porte Ellefson deux semaines après la fuite des messages du bassiste et des vidéos sexuellement explicites mettant en scène une femme qui n’est pas Davidla femme de, normand dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “La première chose que je peux dire, c’est que ma petite amie m’a envoyé un lien vers la vidéo. Et je ne savais pas – mais je ne peux pas le voir maintenant. C’est le problème.

“Je suis désolé pour David. Écoutez, il a fait une erreur”, a-t-il poursuivi. “C’était une chose idiote à faire. Je suis désolé pour lui. Mais j’ai des sentiments mitigés à ce sujet. Et je comprends Moustaine le retirer du groupe, parce que la seule chose qui Dave Mustaine ne tolérera pas qu’on se moque. À cause de son éducation, je suppose, et à cause de la façon dont il est, je pense qu’il a pensé à cela et y a réfléchi. C’est une marque — il doit protéger la marque. Et il pensait probablement – ​​et je ne le sais pas – mais il pensait probablement, ‘Je ne peux pas monter sur scène avec ce type parce que tout le monde va le montrer du doigt et faire ça.’ [Moves his hand in an up-and-down motion.] Tu sais ce que je veux dire? Donc je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Mais je vois les deux côtés de l’histoire.”

Concernant l’allégation d’un tiers selon laquelle Ellefson a soigné une fan de 19 ans depuis l’âge de 17 ans, Max a dit : « Je ne pense certainement pas [Ellefson] est un pédophile. Il est probablement coupable de ce que 90% des autres musiciens ont fait à un moment ou à un autre. Mais quand vous avez ce poste et cette responsabilité… C’est un peu bizarre parce qu’il est pasteur, et donc vous avez aussi cette chose religieuse là-bas.

“Il peut basculer dans les deux sens, et je vois les deux côtés,” Max a continué. “Je ne veux pas porter de jugement à ce sujet. Je suis désolé pour David parce que je pense que ça va affecter toute sa vie. Et il a beaucoup d’autres trucs en cours, et ça va affecter ça aussi. Donc le gars va traverser une période très difficile.”

normand, qui a décrit Ellefson comme “un gars très gentil”, a poursuivi en offrant un conseil à son ancien collègue de travail.

“Si David voit ça, peut-être qu’il le fera – mais je pense qu’il devrait s’excuser publiquement auprès de sa femme et de sa famille pour l’embarras”, Max mentionné. “Et peut-être à MEGADETH trop. Je ne sais pas. Si c’était moi, ça aurait probablement été la première chose que j’aurais fait. Mais, comme je l’ai dit, je ne vais pas le juger, et je ne veux pas être d’un côté ou de l’autre.

“Vous pouvez le regarder de deux ou trois façons différentes, et je vois en quelque sorte tous les angles. C’est juste très malheureux. Et c’est un peu triste – c’est vraiment un peu triste …

« Qui connaît toute l’histoire ? Personne ne connaît toute l’histoire » Max conclu.

Le 10 mai, des messages et des séquences vidéo impliquant Ellefson ont été postés sur Twitter. La longue date MEGADETH Le député a publié plus tard une déclaration sur Instagram nier tout bavardage sur les réseaux sociaux selon lequel il a «toiletté» un fan mineur.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 – a annoncé le départ du bassiste du groupe, en disant: “Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de ce qui s’est passé, avec une relation déjà tendue, ce qui a déjà été révélé maintenant est suffisant pour faire fonctionner ensemble impossible d’avancer”, Moustaine a écrit. Deux jours plus tard, Ellefson a publié une déclaration de suivi dans laquelle il promettait d’intenter une “action en diffamation” contre la personne qui “avait publié illégalement une vidéo très privée” du bassiste et avait fait de “fausses allégations” contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale, en Arizona, “dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure du possible”, Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il “prenait ce temps pour être avec ma famille” et souhaitait à ses “coéquipiers” le meilleur pour leur prochaine tournée.

MEGADETH est actuellement programmé pour participer à “La tournée métal de l’année” avec AGNEAU DE DIEU, commençant le 20 août à Austin. MEGADETH devrait également apparaître au NŒUD COULANT-organisé Fête des nœuds en septembre dans l’Iowa.

MEGADETH n’a pas encore annoncé le remplacement de Ellefson, qui était dans le groupe de sa création en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.

David, devenu pasteur luthérien il y a près de dix ans, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils seraient sortis ensemble pendant six ans après s’être réunis en 1988. Après deux jours de fiançailles, ils se sont mariés le 2 avril 1994. Ils ont deux enfants, Alexandre romain (25) et Athéna Grâce (22).

Ellefson, qui vit à Scottsdale, en Arizona depuis 1994, est également auteur et entrepreneur, tenant les rênes de Groupe d’étiquettes EMP, Dossiers de combat, Ellefson Coffee Co., et plus, en plus d’un portefeuille diversifié de marques et de produits de signature. Ellefson a également été intronisé dans la promotion 2018 de la Temple de la renommée du rock’n’roll de l’Iowa, juste de l’autre côté de la frontière de Jackson à Spirit Lake, Iowa.