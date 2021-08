L’ancien producteur exécutif de “Good Morning America” ​​accusé d’agression sexuelle .

Michael Corn, ancien producteur exécutif de longue date chez ABC News, est accusé d’agression sexuelle et de création d’un environnement de travail toxique dans une plainte déposée mercredi par une femme qui travaillait pour lui en tant que productrice.

La poursuite intentée devant le tribunal de l’État de New York par la productrice de “Good Morning America” ​​Kirstyn Crawford affirme également qu’ABC n’a pas enquêté sur les allégations lorsqu’elles ont été portées à l’attention de la société pour la première fois en 2017. ABC, une unité de Walt Disney Co., est nommée en tant que défendeur dans le procès, rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal.

Crawford, 31 ans, allègue que Corn l’a agressée lorsqu’elle lui a signalé à “GMA” en 2015. Les deux couvraient les Oscars à Los Angeles lorsque Corn aurait touché et embrassé de force Crawford lors d’un voyage Uber à leur hôtel après une fête le soir avant la remise des prix. Au cours de l’incident présumé, Corn a dit à Crawford qu’il pourrait l’aider dans sa carrière.

Corn, qui était en état d’ébriété à l’époque, selon le costume, aurait touché et embrassé à nouveau Crawford après avoir amené Advil dans sa chambre d’hôtel à sa demande.

La poursuite décrit également deux incidents au cours desquels Corn aurait agressé sexuellement Jill McClain, une productrice qui travaillait pour lui alors qu’il supervisait “ABC World News Tonight”. McClain n’est pas un plaignant dans la poursuite.

Corn a nié les allégations. “Je vais exercer tous les recours juridiques disponibles contre ces femmes et me défendre vigoureusement”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Corn a occupé les postes de production les plus importants chez “ABC World News Tonight” et “Good Morning America” ​​pendant son mandat au sein du réseau. Il a quitté brusquement en avril et est maintenant président de NewsNation, la chaîne câblée détenue par Nexstar Media Group.

Le procès de Crawford indique que Corn a été soit licenciée, soit forcée de démissionner après une enquête sur ses allégations, qui ont été officiellement signalées à la société en février.

“Nous nous engageons à maintenir un environnement de travail sûr et favorable et avons mis en place un processus qui examine et traite en profondeur les plaintes déposées”, a déclaré un représentant de Walt Disney Co. dans un communiqué. « ABC News conteste les allégations formulées à son encontre et traitera cette question devant les tribunaux. »

Un représentant de Nexstar a déclaré que la société n’avait aucun commentaire à faire à ce sujet.

ABC News n’a pas indiqué la raison du départ de Corn lorsqu’il a quitté l’entreprise. Ses amis ont supposé que c’était parce qu’il avait été écarté du poste de président d’ABC News, qui est allé à Kim Godwin, anciennement de CBS.

L’avocate de Corn, Elizabeth Locke, a fourni une correspondance par courrier électronique que son client avait avec Crawford lors du voyage d’affaires de 2015 pour montrer que ses affirmations étaient «manifestement fausses».

“Des heures après l’incident supposé, Mme Crawford a proposé de m’apporter du café et du petit-déjeuner dans ma chambre d’hôtel et m’a demandé le numéro de ma chambre d’hôtel parce qu’elle ne le savait pas – la même pièce où elle prétend maintenant que cet incident s’est produit”, Corn dit dans un communiqué. « Le même jour, elle m’a proposé à plusieurs reprises de partager une voiture avec elle. Et le même jour, elle m’a envoyé un e-mail, après que je l’ai aidée à résoudre un problème de travail, « pourquoi es-tu si génial ? » Ce ne sont pas les paroles et les actions d’une femme qui avait été agressée des heures auparavant. »

Le costume décrit également comment McClain voyageait dans un avion avec Corn en septembre 2010 lorsqu’il aurait commencé à lui masser la main et le bras. McClain dit qu’elle lui a demandé ce qu’il faisait et sans répondre, Corn a alors commencé à lui frotter le haut de la cuisse droite avec sa main gauche, dit le costume. Il aurait ensuite glissé sa main sur sa région génitale, la frottant à travers son jean.

Un deuxième incident s’est produit en avril 2011, selon la poursuite, lorsque l’équipe “ABC World News Tonight” s’est rendue à Londres pour couvrir le mariage royal du prince William et de Kate Middleton. Après avoir pris un verre avec un groupe comprenant la présentatrice Diane Sawyer, Corn aurait suivi McClain jusqu’à sa chambre d’hôtel, s’y serait frayé un chemin et l’aurait embrassée de force.

Corn a également déclaré qu’après les incidents présumés décrits par McClain, elle avait réservé à plusieurs reprises leur voyage en avion et avait continué à s’asseoir à côté de lui. Corn a déclaré qu’il avait également été invité à son mariage et à un événement pré-mariage limité aux amis immédiats et à la famille.

“Elle m’a répété à plusieurs reprises, à moi et à ma femme, que je lui manquais après avoir quitté son poste chez ABC”, a déclaré Corn.

McClain a déclaré dans le procès qu’elle était tellement traumatisée par les incidents avec Corn que sa carrière sur ABC News a déraillé. Elle a dit qu’elle avait des difficultés à garder un emploi depuis.

La poursuite allègue également que les dirigeants d’ABC News n’ont pas répondu aux plaintes concernant Corn lorsqu’elles ont été portées à leur attention pour la première fois en 2017 en raison de son succès en tant que producteur.

Le co-présentateur de “Good Morning America”, George Stephanopoulos, a appris les problèmes de Crawford avec Corn fin 2017 et l’a signalé à Tanya Menton, une avocate d’ABC. Stephanapoulos a ensuite exhorté Crawford à contacter Menton et à lui parler de l’agression.

Crawford a également discuté de la question avec Heather Riley, responsable des communications en charge de « Good Morning America ». Selon le procès, Riley a dit à Crawford de “faire ce qu’elle pensait être juste”, mais a averti que le signalement de l’agression et du harcèlement pourrait devenir “désordonné”.

« Craignant des représailles de Corn et craignant que le dépôt d’une plainte formelle ne fasse plus de mal que de bien ou même ne lui fasse perdre son emploi, Crawford n’a jamais appelé Menton », a déclaré le procès.

La poursuite a déclaré que la politique d’ABC exige que l’entreprise enquête sur les allégations d’inconduite. Mais rien ne s’est passé en 2017 après que Menton, Riley et Derek Medina, un ancien producteur de “GMA” qui est maintenant vice-président exécutif d’ABC News, ont appris les allégations de Crawford.

