Sir John Hall a déclaré à talkSPORT qu’il n’avait “ aucun regret » d’avoir vendu Newcastle United à Mike Ashley, mais a expliqué pourquoi le magnat de Sports Direct était devenu si impopulaire à St James ‘Park.

Plus tôt ce mois-ci, des millions de personnes à Tyneside se sont réjouies de l’achèvement de la prise de contrôle saoudienne de 305 millions de livres sterling du club.

Ashley mettait rarement la main dans sa poche quand il était propriétaire de Newcastle

La fin de l’ère Ashley a apporté des célébrations et des controverses dans la même mesure, les nouveaux propriétaires des Magpies ciblant les trophées tandis que les groupes de défense des droits humains les ont accusés de « lavage sportif » des violations des droits humains.

Une multitude de joueurs de renom ont été invités à rejoindre le club du nord-est, qui est désormais confortablement le club le plus riche du monde, avec le Fonds d’investissement public saoudien d’une valeur estimée à 320 milliards de livres sterling.

Cependant, ils doivent d’abord trouver un manager après la fin du mandat de 27 mois de Steve Bruce mercredi, lorsqu’il a été annoncé qu’il était parti d’un commun accord.

Hall connaît trop bien la situation difficile à laquelle sont confrontés les nouveaux propriétaires de clubs, ayant pris le contrôle et dirigé Newcastle au cours de leur période moderne la plus réussie – qui l’a vu plus tard nommé président à vie du club de Tyneside.

Hall, maintenant âgé de 88 ans, a commencé à devenir propriétaire de l’équipe en reprenant les Magpies dans une âpre bataille pour le contrôle et en 1992, il a nommé Kevin Keegan.

L’ancien joueur vedette a contribué à renverser la vapeur du club, faisant passer l’équipe du bord de la relégation en troisième division à la compétition avec Manchester United pour le titre de Premier League en 1996.

Sir John Hall a supervisé une véritable transformation à Newcastle

Après 15 ans de propriété, Hall a ensuite vendu l’intégralité de sa participation de 41,6 % au magnat du commerce de détail de sport Ashley pour 55 millions de livres sterling.

Vendredi, en rejoignant talkSPORT dans une émission spéciale White and Jordan en direct du centre-ville de Newcastle, on a demandé à Hall s’il regrettait la décision de vendre.

A quoi il a répondu : « Non.

« Vous pouvez toujours regretter les choses après, mais à l’époque, quand j’ai regardé autour de moi lorsque Roman Abramovich est entré, j’ai dit à ma famille: » Je ne peux pas rivaliser avec ce milliardaire et je ne vais pas risquer la richesse de ma famille en essayant de rivaliser ‘.

« C’était impossible.

« J’ai pris la décision en tant que propriétaire de le faire [to sell].

« Dans un sens, il [Ashley] mondialisait Newcastle, ce que je ne pouvais pas faire. Cela avait donc beaucoup de sens à l’époque.

Cependant, Hall pense que le sort d’Ashley en charge du club était voué à l’échec après avoir commis une grosse erreur très tôt dans son mandat.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle, dirigés par Amanda Staveley, sont occupés à rechercher un nouveau directeur

Il a ajouté: « Malheureusement, après son arrivée, il a amené, dans un sens, tous ses amis de Londres qui avaient une histoire avec les fans.

« Cela a mal tourné à ce moment-là et il ne s’est jamais remis de cette date et [for the fans] il s’agissait juste de savoir quand Mike Ashley vendrait, et il l’a fait maintenant.

«Mais à l’époque, j’ai pris son argent et je l’ai pris parce qu’il allait mondialiser le club.

« Mike est facile à vivre, c’est un gars décent, mais l’équipe qu’il avait autour de lui était autre chose. »

