L’ancien propriétaire de Tag Heuer Mansour Ojjeh décède à 68 ans – WWD

PARIS – Mansour Ojjeh, un actionnaire clé de McLaren qui exerçait une influence dans le monde de la Formule 1 et qui possédait auparavant Tag Heuer – il a ajouté “Tag” au nom de l’horloger – est décédé à l’âge de 68 ans, selon un communiqué publié sur le site Internet du groupe McLaren.

« Le décès de Mansour [Ojjeh] a dévasté tout le monde chez McLaren », a déclaré le directeur général de McLaren Racing, Zak Brown, dans un communiqué. “Mansour était un titan de notre sport, mais modeste, sans prétention et désarmant pour tous ceux qu’il rencontrait”, a-t-il ajouté.

Né en Syrie, le cadre a étudié en France et aux États-Unis et a mené des affaires en France et en Arabie saoudite. Il était à cheval sur un éventail de secteurs, notamment les compagnies aériennes et l’immobilier, en plus des sports mécaniques.

En 1975, il fonde Techniques Avant Garde ou Tag Group, une holding pour ses investissements, dont la course automobile.

En 1985, il rachète l’horloger suisse historique Heuer, combinant les noms pour devenir Tag Heuer, qui acquiert une renommée internationale.

En 1999, il cède la griffe, qui appartient désormais à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Le PDG de Tag Heuer, Frédéric Arnault, a publié dimanche une photo d’Ojjeh sur Instagram, montrant le cadre souriant et bronzé sur un téléphone portable portant des lunettes de soleil réfléchissantes. Arnault a écrit “RIP Mansour Ojjeh”.

Ojjeh, qui a subi une double transplantation pulmonaire en 2013, est décédé à Genève, selon McLaren.