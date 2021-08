L’ancien propriétaire d’un magasin de crème glacée condamné à payer pour avoir harcelé les manifestants du BLM 10z viral

in

.

* Neuf manifestants noirs recevront 500 $ chacun d’un ancien propriétaire de magasin de crème glacée qui a violé leurs droits civils.

Selon @apnews, un procès intenté par l’État a allégué que #DavidElmendorf a appelé le 911 avec de fausses accusations contre des manifestants pacifiques – les qualifiant de «sauvages». Maintenant, David fait face à des conséquences juridiques permanentes en plus du paiement de 4 500 $.

“Il n’y a aucune tolérance pour le harcèlement, l’intimidation ou la violence de quelque nature que ce soit contre quiconque à New York”, a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, dans un communiqué préparé.

Le procès de l’État accusait David de « menacer et de harceler » les manifestants et parce qu’ils se réunissaient pacifiquement, ses actions étaient une violation de leurs droits.

Le groupe s’est arrêté au Bumpy’s Polar Freeze à Schenectady, New York, pour protester contre les SMS racistes que David aurait écrits. Les messages auraient fait leur chemin sur les réseaux sociaux. En réponse à leur présence, David a appelé le 911 et a signalé que les manifestants étaient—Cliquez sur le lien dans la bio pour en savoir plus !

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Curtis Jackson : « BMF » ne glorifie pas la culture de la drogue – Le gars est en prison !