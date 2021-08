L’ancien QB obtient sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef du lycée

Très souvent, nous entendons des athlètes professionnels parler de leurs plus grandes craintes de s’éloigner des jeux auxquels ils jouent.

Ils ont vécu presque toute leur vie avec une routine et c’est complètement centré sur se mettre dans la meilleure position possible pour concourir au plus haut niveau dans le sport.

Puis, tout d’un coup, il est temps de s’éloigner. Et ils n’ont aucune idée de ce qu’ils doivent faire ensuite parce qu’ils se sont consacrés à leur sport.

C’est une perspective tout à fait compréhensible. Et c’est pourquoi c’est tellement génial de voir des athlètes professionnels prendre leur retraite et se diriger vers des domaines dans lesquels ils semblent aimer faire le travail. Cela peut être les médias, le travail caritatif, l’immobilier, peu importe. C’est cool de les voir heureux à la retraite.

C’est pourquoi il est si excitant de voir Philip Rivers apprécier autant son nouveau travail d’entraîneur de football au lycée.

L’ancien quart-arrière All-Pro a occupé un poste d’entraîneur-chef à l’école secondaire catholique St. Michael en Alabama après sa retraite. Il a entraîné l’équipe à sa première victoire jeudi soir dans une éruption de 49-0.

On lui a demandé ce que cela faisait d’obtenir sa première victoire après le match et, clairement, il était ravi. Pas pour lui-même, mais pour les enfants de l’équipe.

Il a déclaré que ses jours de football au lycée faisaient partie de ses “meilleurs souvenirs” sur le terrain et qu’il voulait la même chose pour son équipe.

L’entraîneur Phil adore son nouveau travail. 💙 (via @BenThomasPreps) pic.twitter.com/1C9eNOeTC9 – NFL (@NFL) 27 août 2021

“J’essaie de le rappeler à ces enfants. La plupart de ces enfants joueront… pas au-delà du football au lycée. Nous avons des enfants qui vont jouer au niveau suivant et qui veulent le faire. Et je veux qu’ils le veuillent. Mais je veux aussi qu’ils apprécient des expériences comme celle-ci. Tu vas là-bas avec les familles et les camarades de classe et tu as gagné un match de football. Être excité. Être excité. C’est génial et j’en profite énormément. “

Rivers aime ce travail. Il est toujours autour du jeu qu’il aime et il aide ses joueurs à traverser certains des moments les plus amusants de leur vie.

C’est une chose géniale, peu importe la façon dont vous la coupez.