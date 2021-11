L’ancien Raiders WR Henry Ruggs conduisait à une vitesse alarmante quelques secondes avant l’accident mortel du DUI

L’ancien receveur des Las Vegas Ridgers, Henry Ruggs III, conduisait à 156 mph avant de s’écraser à l’arrière d’un véhicule qui a brûlé, tuant une femme de 23 ans, selon les procureurs, selon ESPN. Il a également été signalé que Ruggs conduisait avec une teneur en alcool dans le sang deux fois supérieure à la limite légale du Nevada. Il a comparu mercredi devant le tribunal pour des accusations de conduite sous l’influence de l’alcool ayant entraîné la mort et la conduite imprudente et pourrait encourir jusqu’à 26 ans de prison s’il est reconnu coupable. Les Raiders ont libéré Ruggs peu de temps après le crash et son hospitalisation avant d’être incarcéré dans la prison de Las Vegas.

Le nom de la femme de Las Vegas décédée dans l’accident n’a pas été rendu public. Son chien a également été tué dans l’épave et elle conduisait un Toyota RAV4. Ruggs conduisait avec une passagère, Kiara Je’nai Kilgo-Washington, 22 ans, de Las Vegas. Ils ont tous deux été hospitalisés pour des blessures non précisées qui, selon la police, ne semblaient pas mettre leur vie en danger.

Selon le procureur Eric Bauman, le taux d’alcoolémie de Ruggs était de 0,161 %. Il a également déclaré qu’une arme à feu chargée avait été trouvée sur le sol de la voiture de Ruggs, une Chevrolet Corvette. Ruggs doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 10 novembre. Peu de temps après l’arrestation de Ruggs. Les Raiders ont publié une déclaration sur la situation.

« Les Raiders sont au courant d’un incident impliquant Henry Ruggs III qui s’est produit ce matin à Las Vegas », indique le communiqué. Nous sommes dévastés par la perte de la vie et nos pensées et nos prières vont à la famille de la victime. Nous sommes en train de recueillir des informations et n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Ruggs a été sélectionné au 12e rang du repêchage de la NFL l’année dernière. Au cours de sa saison recrue, Ruggs a disputé 13 matchs et capté 26 passes pour 452 verges et deux touchés. En sept matchs cette saison, Ruggs a capté 24 passes pour 469 verges et deux touchés. En février, Ruggs a expliqué au réseau NFL à quel point il était déçu de sa saison recrue.

« J’ai été déçu de la saison que j’ai eue, personnellement », a déclaré Ruggs par Pro Football Talk. « Et il a dit qu’il était déçu de la production que nous avions en classe. J’ai donc l’impression que nous sommes un peu sur la même longueur d’onde. Je dois m’améliorer dans certains domaines – je veux dire, nous devons nous améliorer dans certains choses, non seulement en classe mais en équipe. Et nous nous améliorerons dans ces domaines. »