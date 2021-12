L’ancien RBD annonce la fin de leur mariage

L’ancien RBD annonce la fin de son mariage | Instagram

Le célèbre acteur et le chanteur mexicain Poncho Herrera ont récemment annoncé publiquement la fin de son mariage, une nouvelle qui a sans aucun doute assez surpris ses followers.

L’acteur mexicain de 38 ans a partagé une déclaration sur ses réseaux sociaux pour confirmer la séparation de son épouse Diana Vázquez, avec qui il s’est marié en 2016.

La vérité est que cette nouvelle a surpris tout le monde, car ce fait n’était pas prévu dans le monde.

Comme vous le savez, j’ai toujours gardé ma vie personnelle en dehors de ma vie professionnelle, mais l’amour et le respect que méritent ma famille, le public et les médias qui ont suivi ma carrière, pour la seule occasion je ferai une déclaration sur la situation pour le que nous traversons », a commencé son message.

Sans entrer dans les détails de sa rupture avec la mère de ses deux enfants, Daniel et Nicolás, l’ancien RBD a expliqué :

Pendant longtemps, Diana Vázquez et moi avons décidé de continuer nos vies de différentes manières. Cette situation se produit d’un commun accord et en termes amicaux, en nous souhaitant toujours le meilleur, avec beaucoup d’affection et de respect. Nous continuons d’être de grands amis et alliés pour la belle famille que nous avons formée ».

De la même manière, Herrera a fait l’éloge de son ex-partenaire, assurant qu’il était devenu son complice du voyage et qu’avec elle il avait donné vie à ses enfants bien-aimés.

C’est une mère exceptionnelle; une femme forte et a un cœur énorme ».

Ensemble, l’artiste a souligné que si quelque chose sortait du lot en tant que couple, c’était de garder notre vie de famille privée, de se concentrer sur chaque instant de leur relation et de travailler pour devenir un exemple pour leurs enfants, pour lesquels ils seront toujours parce qu’ils le souhaitent. qu’ils deviennent des hommes de citoyens bons et responsables.

Dans notre quête pour être de meilleures personnes et laisser quelque chose de beau dans ce monde à travers ce que nous aimons faire, je veux vous dire que je me sens très honoré et béni d’avoir partagé une grande partie du voyage avec Diana.

Enfin, Poncho Herrera a remercié ses admirateurs pour leur affection et a demandé aux médias de respecter le moment qu’il traverse personnellement.

De même, je tiens à dire à mes abonnés que j’apprécie les témoignages d’affection qu’ils m’ont accordés tout au long de ma carrière professionnelle et personnelle, et je sais qu’en ce moment ce ne sera pas l’exception, un câlin du cœur ».

Sans aucun doute, la séparation en couple est l’une des décisions les plus difficiles à prendre, surtout s’il y a des enfants en cause, cependant, sachant tout mener à bien et avec la plus grande maturité, c’est quelque chose qui peut s’améliorer pour toute la famille.

Je vous demande, chers médias, de l’empathie et de la compréhension. Je sais que cette information peut susciter de l’intérêt, mais je vous demande du respect pour Diana et ma famille, car nous cherchons à être sereins dans ce nouveau chapitre de notre vie, désormais d’une manière différente. Je ne ferai donc pas plus de déclarations à ce sujet », a-t-il conclu.