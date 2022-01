L’ancien RBD participera à la quatrième saison d’Ozark

Alfonso Herrera, ancien RBD, participera à la quatrième saison d’Ozark

Récemment, il a été annoncé que le célèbre acteur mexicain Alfonso Herrera était dans la quatrième saison de la célèbre série Ozark sur la plateforme de Netflix, quelque chose qui a sans aucun doute attiré beaucoup d’attention.

« Poncho » Herrera a partagé sur son compte Instagram officiel la nouvelle qu’il apparaîtra dans la quatrième saison de Ozark, qui est classée parmi les meilleures séries Netflix.

C’est vrai, Alfonso Herrera fera partie du quatrième saison d’Ozark, une série Netflix qui a sorti une nouvelle bande-annonce le 6 janvier dernier dans laquelle elle dévoilait l’apparence du célèbre acteur mexicain.

Herrera, qui a déjà fait des apparitions dans d’autres séries anglophones et dans plusieurs films, a partagé la nouvelle de son apparition dans Ozark via son compte Instagram, avec une photo à côté de l’acteur Jason Bateman.

En juin 2020, peu de temps après la première de la saison trois, Netflix a renouvelé Ozark pour sa quatrième saison, confirmant également qu’il s’agit de l’une de ses séries les plus réussies.

Et bien qu’on ignore encore quel sera le rôle d’Alfonso à la fin de la série, dans la publication sur son compte Instagram, il y a déjà des réactions de certains de ses amis, dont Angelique Boyer, Emiliano Zurita, Ana de la Reguera et Erik Hayser, en plus de ses partisans.

A noter que l’ambitieux projet du géant du streaming marque le retour de Poncho Herrera depuis son apparition dans le film « El baile de los 41 », sorti en 2020, qui lui a valu la statuette du meilleur acteur dans le dernier volet de la Prix ​​Ariel.

Cependant, il est important de mentionner que l’ancien RBD n’est pas le seul Mexicain à figurer dans cette série.

Et est-ce que Bruno Bichir fera également partie du casting d’Ozark 4, après sa participation à la série « Bunker », qui sera diffusée via la nouvelle plateforme HBO Max.

La quatrième saison d’Ozark sera divisée en deux parties de sept épisodes, la première partie sera diffusée sur Netflix le vendredi 21 janvier, tandis que la partie 2 sera probablement diffusée plus tard cette année ou au début de 2023.

D’autre part, le célèbre acteur Alfonso Herrera s’est fait un nom au Mexique après avoir participé à plusieurs films comme « Amarte fait mal » avec Martha Higareda.

Cependant, il est devenu célèbre en jouant Miguel dans la version à succès de « Rebelde » de Televisa et Ozark ajoutera sans aucun doute plus de distinctions à sa carrière.