L’ancien receveur de la NFL Freddie Mitchell devait être sauvé de chez lui après l’assaut d’Ida

L’ancienne star des Eagles de Philadelphie, Freddie Mitchell, a dû être sauvée de sa maison alors que les restes de l’ouragan Ida ont traversé le nord-est plus tôt dans la semaine.

La maison de Mitchell a été inondée mercredi et il s’est ensuite filmé dans un Walmart local en sous-vêtements en train d’acheter des vêtements.

Il a rappelé le moment où des bateaux de sauvetage sont arrivés dans sa maison du comté de Montgomery, en Pennsylvanie, à 4 heures du matin.

“Le service d’incendie local est venu, a frappé à ma fenêtre et c’était littéralement à trois étages de frapper à ma fenêtre avec un bateau de sauvetage disant que vous deviez sortir”, a déclaré Mitchell vendredi dans une interview avec FOX29 Philadelphie. “Vous devez évacuer le plus tôt possible. C’était le plus (sic) le plus fou que j’aie jamais vécu… Ma maison a été inondée. C’était fou.”

Mitchell a déclaré que les sauveteurs l’avaient déposé à la rivière Schuylkill. Il pensait que Walmart serait le seul endroit ouvert à ce moment-là et il s’aventura dans le magasin.

Le receveur large des Eagles de Philadelphie Freddie Mitchell lance une option de demi-arrière de 26 verges pour un touché contre les Dolphins de Miami au deuxième quart à Miami, en Floride, le 15 décembre 2003. (REUTERS/Marc Serota MS/HB)

“J’étais littéralement ce personnage dans Walmart”, a déclaré Mitchell.

Mitchell a joué pour les Eagles pendant quatre saisons de 2001 à 2004 et est apparu dans un Super Bowl. Il a réussi 90 attrapés pour 1 263 verges et cinq touchés.

Le comté de Montgomery a été l’une des régions les plus durement touchées alors qu’Ida traversait la région.

Au moins 27 personnes sont mortes dans le Maryland, en Pennsylvanie, dans le New Jersey et à New York des tempêtes liées aux restes d’Ida.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.