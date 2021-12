L’ancien remplaçant de « Sex and the City » allègue que le comportement de Chris Noth sur le tournage était « toxique »

Un ancien remplaçant de Sex and the City s’est présenté pour affirmer que l’acteur Chris Noth avait eu un comportement « toxique » sur le tournage de la série emblématique. En février, Heather Kristin, ancienne remplaçante de la star de Sex and the City, Kristin Davis, a écrit un essai pour The Independent, détaillant les allégations contre Noth concernant la façon dont il s’est comporté lorsque les caméras ne tournaient pas. « J’étais la remplaçante de Charlotte dans Sex and the City. Certains comportements que j’ai vus me choquent encore », a-t-elle écrit dans une nouvelle mise à jour de l’essai.

Initialement, Kristin n’a mentionné qu’un « acteur masculin alpha » qui était impoli avec les autres personnes sur le plateau, mais elle n’a pas nommé spécifiquement Noth. Maintenant, elle a confirmé qu’il était la personne à laquelle elle faisait référence. « Je me souviens très bien de son comportement toxique », écrit-elle, avant de détailler ses propres allégations contre Noth. « La première fois que l’acteur ‘mâle alpha’ a glissé sa main dans mon dos et sur mes fesses, j’ai bronché », a déclaré Kristin. « J’avais dans la mi-vingtaine et j’avais travaillé comme figurante sur des plateaux de tournage pendant plus d’une décennie ; je n’avais jamais été malmenée. ‘C’est ton truc, ma chérie’, a déclaré Noth, s’approchant encore plus. Elle déclare qu’elle a fait un effort de ne pas être autour de Noth après l’interaction. « Mon instinct m’a dit d’arrêter ce premier jour. Au lieu de cela, je suis resté trop longtemps, comme si je restais dans une mauvaise relation pendant beaucoup trop d’années, en espérant que je persévérerais et que je décrocherais ma grande chance. »

Jeudi 16 décembre, The Hollywood Reporter a publié un rapport détaillé des accusations portées contre Noth, portées par deux femmes. Les femmes affirment que Noth les a violées, un incident présumé ayant eu lieu en 2004 et l’autre en 2015. THR a contacté Noth pour une déclaration, et il a répondu. « Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. »

Il a poursuivi: « Ces histoires auraient pu dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment de la sortie de ces histoires. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. » Bientôt, d’autres femmes se sont présentées pour porter plainte contre Noth, dont l’actrice Zoe Lister-Jones. Le personnage de Noth avait déjà été tué lors du redémarrage de Sex and the City, And Just Like That…, mais il a depuis été licencié de The Equalizer de CBS.