L’ancien remplaçant de Sex and the City qualifie Chris Noth de « toxique »

Une ancienne actrice remplaçante de HBO Sex and the City parle de son expérience présumée avec Chris Noth.

Dans un essai publié à l’origine par The Independent en février, l’actrice bruyère kristine, qui a dit qu’elle était une remplaçante pour Kristin Davis pendant quatre saisons, a affirmé qu’un acteur « mâle alpha » l’avait « malmenée » et avait parlé négativement d’un collègue en sa présence.

Maintenant, dans une version mise à jour de l’essai publiée le jeudi 23 décembre, Kristin nomme Noth comme acteur.

Selon Kristin, Noth a eu un « comportement toxique » sur le tournage, affirmant qu’il avait une fois « glissé sa main dans mon dos et sur mes fesses ».

« J’avais dans la mi-vingtaine et j’avais travaillé comme figurante sur des plateaux de tournage pendant plus d’une décennie ; je n’avais jamais été malmenée », a-t-elle poursuivi. « C’est votre place, ma chérie », a déclaré Noth, s’approchant encore plus près. »

Kristin a dit qu’elle avait besoin du travail, alors elle a continué à travailler avec Noth et a fait de son mieux pour « rester en dehors de son chemin », mais elle s’est finalement défendue lorsqu’il se serait comporté de manière inappropriée envers elle et un autre membre d’équipage.