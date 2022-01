L’ancien représentant démocrate Jeff Van Drew exhorte Manchin à reconsidérer l’identité du parti: « Regardez tout ce qu’ils veulent faire »

Le représentant du New Jersey Jeff Van Drew, un républicain qui a quitté le Parti démocrate lors de la première saga de destitution de Trump, a déclaré lundi à Fox News que son collègue modéré, le sénateur Joe Manchin, DW.V., devrait examiner de près tout cela. son parti travaille à accomplir alors qu’ils détiennent la majorité à Washington.

Le mois dernier, Manchin a torpillé – au moins temporairement – ​​le programme « Reconstruire en mieux » du président Biden, contestant de nombreux aspects de la législation, y compris le coût de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Van Drew a déclaré à « Your World » qu’il applaudissait l’examen réfléchi par Manchin de la législation qui était autrement poussée durement par des dirigeants démocrates comme le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y.

« Je pense que Joe doit jeter un œil et voir toutes les autres choses qui [the Democrats] vouloir faire. Regardez le BBB, ce que j’appelle le Big Bad Bill – Regardez ce qu’il fait : il va dans le [financial] comptes. Quiconque dépense plus de 10 000 $, c’est-à-dire tout le monde. Ils vont embaucher 80 000 agents de l’IRS et dépenser 800 milliards de dollars », a déclaré Van Drew. « Vous devez vous moquer de moi sur les choses qu’ils veulent faire pour changer l’Amérique.

Van Drew a fait remarquer que son changement de parti avait beaucoup à voir avec la pression des démocrates pour destituer l’ancien président Trump, mais qu’il y avait aussi « beaucoup, beaucoup plus » au-delà de cette préoccupation.

« Je dois penser que les habitants de Virginie-Occidentale doivent regarder Joe Manchin et apprécier ce qu’il a fait, mais dire qu’il y a beaucoup plus. Ce n’est pas seulement ce projet de loi qui est un projet de loi horrible. J’espère qu’il ne fera aucun compromis sur ça », a-t-il dit.

L’animateur de Fox, Charles Payne, a ajouté qu’il n’était pas sans précédent pour les législateurs de changer de parti à mi-mandat, désignant trois sénateurs démocrates à l’ère moderne – le sénateur Richard Shelby de l’Alabama et l’ancien sénateur Ben Nighthorse Campbell du Colorado et Strom Thurmond de la Caroline du Sud. , tous le font.

Plus récemment, l’ancien sénateur républicain du Vermont, Jim Jeffords, est devenu le premier sénateur américain de l’histoire à effectuer un changement de parti majoritaire-minoritaire lorsqu’il a changé son affiliation à Independent en 2001 au milieu de désaccords avec l’administration de George W. Bush et le caucus du GOP.

Jeffords s’est entretenu avec les démocrates, ce qui a fait passer le titre de chef de la majorité de l’ancien sénateur républicain Trent Lott à l’ancien sénateur Tom Daschle. Si Manchin changeait de parti, il ramènerait à son tour le Sénat à une majorité républicaine.

Van Drew a déclaré que « l’argumentaire de vente » aux démocrates comme Manchin est simple: « Le Parti démocrate a changé de plus en plus. Il quitte l’Amérique de la classe moyenne, il quitte l’Amérique du travail. »

« Encore une fois, je n’ai pas vraiment quitté le Parti démocrate – comme cela a été dit à plusieurs reprises – il m’a quitté », a-t-il ajouté. « Je serais prêt à aider – je sais que c’est une chose difficile à faire. Ce n’était pas du tout difficile pour moi à la fin et c’était la bonne chose à faire et je me sens mieux grâce à cela. »

Van Drew a souligné la liste croissante de villes dirigées par des démocrates secouées par la violence et la flambée globale de la criminalité, la crise continue de la chaîne d’approvisionnement et les efforts apparents du parti pour empêcher les États-Unis d’être indépendants sur le plan énergétique et à la merci de l’OPEP.

« La question est de savoir si vous aimez l’Amérique. J’espère que la plupart d’entre nous l’aime. Franchement, il y a des gens dans le caucus démocrate – un bon nombre d’entre eux – n’aiment pas l’Amérique que nous connaissons, l’Amérique en laquelle nous croyons et le L’Amérique qui est une ville brillante sur la colline et l’Amérique qui est exceptionnelle, je ne peux pas accepter ça, c’est pourquoi je suis parti.

Il a poursuivi: « Nous sommes à genoux devant la Chine, la Russie, l’Iran, nous sommes plus faibles dans notre armée, notre police a été rabaissée et diminuée. Comment voudriez-vous rester dans ce parti? Je ne le comprends pas. «