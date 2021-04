L’ancien représentant démocrate Joe Cunningham confirme sa candidature au poste de gouverneur de Caroline du Sud ⋆ .

L’ancien représentant démocrate Joe Cunningham a officiellement annoncé dimanche son intention de se présenter au poste de gouverneur de la Caroline du Sud.

Cunningham a déclaré au journal The Post and Courier qu’il défierait le gouverneur du GOP Henry McMaster en 2022, après avoir déposé des documents la semaine dernière pour se présenter.

Cunningham a été élu à la Chambre en 2018 en remportant un siège au Congrès tenu par des républicains pendant des décennies. Le GOP a regagné le siège en novembre 2020 lorsque la membre du parti Nancy Mace a battu Cunningham.

“Nous avons renversé un siège gerrymandered qui a voté pour Donald Trump par 13 points, et il a été qualifié de l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de la Caroline du Sud”, a déclaré Cunningham. «J’ai des antécédents de surperformance considérable du haut du ticket, et c’est ce qui va prendre pour gagner dans tout l’État.»

