L’ancien responsable de Trai, Arvind Kumar, rejoint le poste de directeur général de STPI

Arvind Kumar, ancien conseiller principal du régulateur des télécommunications Trai, a rejoint en tant que directeur général des Software Technology Parks of India (STPI), a annoncé lundi l’organisation autonome d’État.

Avant de rejoindre STPI, Kumar travaillait pour la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) depuis 2004.

« La STPI, à mon avis, devrait servir de guichet unique pour les start-up technologiques. Je pense que les start-ups peuvent principalement contribuer à la réalisation de la vision du gouvernement d’une économie numérique de 1 000 milliards de dollars », a déclaré Kumar.

STPI est un organisme autonome relevant du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY) et se concentre sur le renforcement de l’entrepreneuriat technologique et de l’innovation dans le pays.

Il a lancé plus de 25 centres d’entrepreneuriat dans des domaines technologiques émergents.

Actuellement, les unités enregistrées STPI ont franchi la barre des exportations de Rs 5-lakh-crore. C’est l’un des plus grands incubateurs technologiques en Inde avec une superficie d’environ 13 lakh pieds carrés répartis dans tout le pays.

STPI aide également à la formulation du programme indien de promotion BPO 2.0.

En outre, pour renforcer le secteur de l’électronique, STPI a entrepris le déploiement du programme Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0).

Kumar est titulaire d’un M.Tech de l’Indian Institute of Technology-Varanasi et a également travaillé avec le Center for Development of Telematics appartenant à l’État avant de rejoindre Trai.

