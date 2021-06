L’ancien responsable de Trump dénonce Biden sur l’immigration, déclare que la crise frontalière est un “problème d’ingénierie” ⋆ .

Les libéraux tentent de créer une crise à la frontière depuis des années, à commencer par une série de poursuites judiciaires visant à empêcher l’administration Trump d’appliquer des lois légales, a déclaré un ancien responsable de la sécurité intérieure.

John Zadrozny, ancien responsable de l’administration Trump et actuel directeur du Center for Homeland Security and Immigration de l’America First Policy Institute, a déclaré que de nombreuses lois vieilles de plusieurs décennies avaient été soutenues par les démocrates des années avant que les libéraux ne commencent à les contester.

“Nous avons été poursuivis 20 fois chaque fois que nous avons appliqué une loi qui est en vigueur depuis 40 ans”, a déclaré Zadrozny au podcast de John Solomon Reports la semaine dernière. « On se demande aussi si ces gens qui votaient des lois à l’époque avaient déjà eu l’intention de les faire respecter, parce que ce sont les mêmes personnes qui nous ont poursuivis en justice quand nous l’avons fait. Mais le contraste de ce qu’ils font est si frappant que cela ressemble vraiment à un arrêt complet et total. »

“Je pense que l’une des raisons pour lesquelles cela semble si mauvais – et c’est mauvais – mais l’une des raisons pour lesquelles cela semble si mauvais est que nous avions fait un si bon travail”, a-t-il ajouté. «Nous avions en fait priorisé la sécurité, nous avons priorisé les efforts anti-fraude. Nous avons fait des choses qui n’avaient littéralement pas été faites depuis des décennies par les administrations républicaines ou démocrates. »

Zadrozny a déclaré que la montée subite des frontières n’est pas une crise, comme une tornade ou un ouragan.

« Il s’agit d’un problème d’ingénierie, c’est leur objectif politique », a-t-il déclaré. «Et je pense que la raison pour laquelle cet objectif existe, c’est qu’ils veulent qu’une masse critique de ressortissants étrangers qui sont illégalement présents fassent planter le système afin qu’ils puissent demander une amnistie dans environ un an. Je ne vois aucune autre raison pour laquelle ils feraient cela… J’ai toujours pensé que la sécurité nationale et la sécurité publique étaient une chose bipartite, mais ils montrent que ce n’est pas le cas. Et vous devez vous demander pourquoi ils veulent cela.

Il a déclaré que si l’immigration légale est essentielle aux États-Unis, l’immigration illégale ne l’est pas, et que « lorsque vous fermez les yeux sur une frontière, comme l’ont fait les démocrates de l’administration Biden, vous renoncez essentiellement à la souveraineté, car un pays sans frontières n’est pas du tout un pays, c’est juste une masse continentale à gagner.

Zadrozny a déclaré qu’il était également préoccupé par les menaces terroristes potentielles et les activités de gangs qui pourraient résulter d’une frontière plus ouverte.

“Je ne veux pas que cela se produise, mais ce qui m’inquiète, c’est si quelque chose de grave va arriver, et puis tout d’un coup, les gens se rendront compte que nous aurions dû appliquer la loi pendant tout ce temps”, a-t-il expliqué.

« Nous voyons beaucoup de MS-13, ils ont infiltré le pays et ils ont profité de notre frontière poreuse et ils sont plus intelligents – ils ont manipulé notre système au point où nous payons maintenant pour qu’ils entrent en le pays et les héberger et les aider à recruter, puis les envoyer se débrouiller seuls. »

Il a déclaré que les résidents locaux et les forces de l’ordre près de la frontière souffrent de manière disproportionnée du changement de Biden dans les politiques d’immigration.

“Une chose qu’ils voient tout le temps, vous avez des éleveurs privés, ils se réveillent le matin, ils traversent leurs terres à cheval, ils trouvent des cadavres”, a-t-il expliqué. “Et puis le shérif de cette ville et le bureau de ce shérif paient les factures pour enlever ces corps [either because of] assassiner ou simplement ils les ont abandonnés et ils sont morts sur le terrain. Et puis il y a une autopsie, et il y a un enterrement sur le terrain d’un potier et les gens paient, c’est un coût réel – des vies sont perdues, mais il y a aussi d’autres coûts.