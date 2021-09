L’ancien rival de Paddy Pimblett cherche à se venger maintenant qu’il est à l’UFC

Paddy Pimblett à l’UFC

Paddy Pimblett est la nouvelle sensation de l’UFC puis victoire au premier tour par TKO à ses débuts. Impossible de mieux entrer dans une entreprise. C’était encore mieux qu’un KO rapide car cela montrait non seulement qu’il avait le pouvoir de finir son adversaire, mais aussi une endurance et un cœur formidables pour continuer à se battre même en prenant beaucoup de coups.

Julian Erosa veut se battre à nouveau avec Paddy Pimblett

Mais le jeune combattant de Liverpool a encore beaucoup à prouver. À commencer par éviter d’être aussi mal battu, en demandant à Justin Gaethje. Et voilà qu’apparaît un ancien rival à lui qui veut le mettre à nouveau à l’épreuve : Julian Erosa. C’est ce que le gladiateur de l’UFC a dit lors d’un récent entretien avec MMA Fighting :

“Je me voyais encore le combattre. Je suis au poids plume et je peux bien faire le poids. Il a dit qu’il n’avait pas perdu beaucoup de poids pour atteindre 155 livres. Il avait l’air plutôt aspiré, et je me souviens dans une interview qu’il a dit qu’il allait passer par les divisions 155 et 145 livres, et j’ai dit, ‘Si tu décides de venir au poids plume je t’attendrai. S’ils m’offrent le combat à 155 livres, je le combattrai aussi, mais le poids plume est là où je suis.«.

Les deux se sont rencontrés le 12 novembre 2016 lors de l’événement Cage Warriors: Unplugged. Puis Paddy Pimblett a battu Julian Erosa par décision unanime.

