L’ancien roi de Kong Billy Mitchell va enfin poursuivre les galaxies jumelles en justice

Image : Billy Mitchell

Vous pouvez accuser Billy Mitchell de beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas dire que sa vie est sans histoire. L’un des premiers pionniers dans le monde des meilleurs scores de jeux vidéo, Mitchell a établi un score « parfait » de 3 333 360 points dans le classement de Namco. Pac-Man et a détenu d’autres records au cours de sa carrière de dix ans, mais c’est son association avec Nintendo Donkey Kong – et son rôle dans le documentaire de 2007 Roi de Kong – ce qui lui a valu une renommée durable.

Cependant, ces dernières années, de nombreuses partitions de Mitchell ont été remises en question. L’accusation est que Mitchell a utilisé MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) pour enregistrer bon nombre de ses meilleurs efforts plutôt que du matériel d’arcade d’origine – ce que Mitchell nie. Cette affirmation a été prise si au sérieux qu’en 2018, Guinness World Records a dépouillé Mitchell de ses records, aux côtés du célèbre classement des meilleurs scores Twin Galaxies. Cependant, l’année dernière, Guinness a rétabli les scores de Mitchell, mais pas Twin Galaxies.

En conséquence, Mitchell a déposé une plainte contre l’organisation, qui a réagi en déposant une requête anti-« procédure stratégique contre la participation du public » (SLAPP). Il s’agit d’un mécanisme utilisé pour s’assurer que les poursuites frivoles n’aillent pas devant les tribunaux (merci pour la clarification, Stephen Totilo).

Cependant, cette requête a été rejetée par le deuxième appel de l’État de Californie, ce qui signifie que Mitchell et son équipe juridique peuvent poursuivre le procès contre Twin Galaxies comme prévu.

Voici une déclaration de l’équipe de relations publiques de Mitchell :

Nous sommes heureux que le rejet par le tribunal de première instance de la requête anti-SLAPP de Twin Galaxies ait été confirmé. Il convient de noter que la Cour d’appel a conclu qu’il y avait suffisamment de preuves pour étayer une conclusion selon laquelle Twin Galaxies accusait M. Mitchell de tricherie. « Nous interprétons la déclaration de Twin Galaxies comme l’ont fait les médias et Mitchell : elle accusait Mitchell de tricherie pour atteindre ses records du monde. » Il convient également de noter que la Cour d’appel a trouvé des preuves suffisantes pour étayer une conclusion qu’il ne l’a pas fait, et que les accusations de tricherie ont été faites avec une réelle malveillance, citant des preuves montrant que Twin Galaxies a ignoré une abondance de preuves vérifiant les scores, et au lieu de cela s’appuyait sur des preuves douteuses provenant de sources vraisemblablement biaisées. Nous sommes ravis de renvoyer cette affaire devant le tribunal de première instance où un jury peut justifier complètement M. Mitchell une fois pour toutes.