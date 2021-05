Réserve d’or de valeur

L’ancien secrétaire au Trésor américain déclare que Crypto est «ici pour rester» en tant que «sorte d’or numérique»

Selon Lawrence Summers, “Crypto a une chance de devenir une forme convenue dans laquelle les personnes qui recherchent la sécurité détiennent de la richesse.”

L’ancien secrétaire au Trésor américain Lawrence Summers est un partisan de la cryptographie, et encore une fois, il a apporté son soutien en affirmant que cela pourrait être une caractéristique du marché mondial comme «l’or numérique» même si leur importance dans les économies sera limitée.

Les crypto-monnaies offrent une alternative à l’or pour ceux qui recherchent un actif «distinct du fonctionnement quotidien des gouvernements», a déclaré Summers dans une interview à Bloomberg.

Summers est membre du conseil d’administration de Square Inc .; la société de paiement a révélé dans ses résultats du premier trimestre 2021 que ses ventes avaient plus que triplé, en raison de la montée en flèche des achats de Bitcoin via son application Cash.

«L’or a été un actif principal de ce type pendant longtemps», a déclaré Summers, qui pense que la crypto «est là pour rester» et pourrait le faire «comme une sorte d’or numérique».

«La crypto a une chance de devenir une forme convenue dans laquelle les personnes qui recherchent la sécurité détiennent de la richesse.»

Si la crypto capture ne serait-ce qu’un tiers de la valeur totale de l’or, qui a une capitalisation boursière d’environ 10 billions de dollars, Summers a déclaré que ce serait une «appréciation substantielle par rapport aux niveaux actuels», et cela signifie qu’il y a de «bonnes chances que la crypto fasse partie du système pendant un bon bout de temps. »

Avec une capitalisation boursière actuelle de Bitcoin d’environ 683 milliards de dollars, la capitalisation boursière de l’or ferait augmenter son prix d’environ 14 fois ou plus.

Yassine Elmandjra, analyste crypto chez Cathie Wood’s Ark Investment Management, est d’un avis similaire et a déclaré plus tôt ce mois-ci que si cela devait se produire, “il n’est pas hors de question que Bitcoin atteigne la parité or dans les cinq prochaines années.”

Summer a quant à lui déclaré que les crypto-monnaies n’avaient pas d’importance pour l’économie globale. Selon lui, il est peu probable qu’ils représentent un jour la majorité des paiements non plus.

Réitérant son inquiétude quant au risque de surchauffe de l’économie américaine dans l’interview, Summers a déclaré que la Réserve fédérale devrait être plus consciente de la menace inflationniste.

«Je ne pense pas que la Fed projette d’une manière qui reflète la gravité potentielle du problème», a-t-il déclaré. «Je crains qu’avec tout ce qui se passe, l’économie soit un peu en train de se précipiter vers un mur.»

