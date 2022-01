L’ancien secrétaire aux Finances Subhash Garg suggère 3 lois pour réglementer le marché indien de la cryptographie

Garg avait dirigé le comité interministériel sur les monnaies virtuelles en 2019 qui avait proposé une interdiction des crypto-monnaies comme Bitcoin.

L’inquiétude que les crypto-monnaies soient un concurrent ou une menace pour la roupie reflétée dans le programme législatif pour l’introduction du projet de loi sur les crypto-monnaies lors de la session budgétaire et de la session d’hiver de l’année dernière a indiqué que le gouvernement n’avait peut-être pas été en mesure de trouver une solution pour traiter les crypto-monnaies. , a déclaré mardi l’ancien secrétaire aux Finances Subhash Chandra Garg. Suggérant trois lois différentes pour réglementer le marché de la cryptographie en Inde, Garg a noté qu’avec la sensibilité du gouvernement à l’aspect des actifs cryptographiques et que de nombreux Indiens ont investi dans les cryptos, une interdiction complète de l’ensemble de la crypto ne serait pas de mise.

«Le gouvernement et la Reserve Bank of India (RBI) ne se sont pas sensiblement éloignés de leur préoccupation initiale qu’ils avaient pour la crypto-monnaie en tant que concurrent ou menace pour la roupie. C’est ce qui se reflétait dans ces trois lignes (agenda législatif pour introduire le projet de loi crypto). Cela indique que le gouvernement n’a toujours pas pris note de la ramification plus large (des cryptos) dans le monde au sens large », a déclaré Garg dans son discours au Digital Currency Conclave de Financial Express.

Garg avait dirigé le comité interministériel sur les monnaies virtuelles en 2019 qui avait proposé une interdiction des crypto-monnaies comme Bitcoin d’autres même lors d’un webinaire en juillet 2020 organisé par Credit Rating for Exchanges, Blockchains and Coin Offerings, Garg avait déclaré que le gouvernement devrait réglementer crypto comme un actif ou une marchandise au lieu d’une devise. « Bien que je m’en tiens à ce que nous avons dit dans le rapport du comité des monnaies virtuelles, tout le monde a le droit de créer l’actif crypto. La valeur réside aux yeux du titulaire », avait-il déclaré.

Garg a suggéré trois lois différentes autour de trois grands cas d’utilisation de la technologie cryptographique – les monnaies numériques, les entreprises cryptographiques et les actifs cryptographiques. Premièrement, une loi sur la roupie numérique ou la monnaie numérique, car «le temps est venu pour les monnaies numériques d’évoluer et d’être émises en tant que monnaies virtuelles. Cette loi peut être utilisée pour interdire les cryptos privés, sauf pour une utilisation limitée comme les pièces stables, la monnaie sur la plate-forme, etc. Nous devons maintenant nous rappeler que chaque fois que nous traitons de la question des cryptos, ce n’est plus simplement le cas du bitcoin. Il existe divers cas d’utilisation de crypto-monnaies qui doivent être traités.

La deuxième loi, a suggéré Garg, devrait être de réglementer les entreprises de cryptographie dans le pays, telles que les échanges cryptographiques et autres. « Les entreprises numériques sont créées à l’aide de la technologie blockchain et de la cryptographie. Vous pouvez exécuter des programmes ou les écrire ou gérer n’importe quel actif ou créer des services, par exemple, la finance décentralisée (DeFi) dans l’espace des services financiers. Vous avez des crédits étendus sur différentes plateformes, vous avez des assurances, une gestion d’actifs, etc., effectués à l’aide des plateformes cryptographiques. J’appelle les entreprises de cryptographie distinctes des crypto-monnaies.

La troisième loi selon Garg pourrait concerner la réglementation des actifs cryptographiques. «Je pense qu’il sera logique d’adopter une sorte de loi sur les actifs cryptographiques financiers, très probablement par un organisme de réglementation distinct pour réglementer l’ensemble des actifs numériques du monde de la cryptographie… Les actifs cryptographiques sont le troisième grand domaine qui a pris de l’importance. Les NFT sont devenus très courants et peuvent être utilisés pour transformer virtuellement n’importe quel produit ou service numérique en un actif », a-t-il ajouté.

Le projet de loi crypto a été à nouveau reporté pour introduction lors de la session d’hiver après la session budgétaire de l’année dernière. Garg a déclaré que le mode décentralisé (de la blockchain) allait être assez compétitif et peut-être plus efficace que le système centralisé qui constitue la base de la structure financière et gouvernementale actuelle. « Cependant, cela ne signifie pas que la technologie et le système centralisés seront complètement vaincus par le système décentralisé. »

