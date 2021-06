L’ancien secrétaire particulier de Luis Miguel poursuivra la biosérie pour diffamation

« Des dates et des situations sont prévues qui ne se sont pas produites, qui sont considérées comme diffamatoires et mensongères et qui ont considérablement affecté ses filles, sa famille et José Pérez lui-même. L’un d’eux a même envisagé de se suicider”.

Le vrai José Pérez n’aimait pas la façon dont il était peint dans la série. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

S’il y a quelqu’un et un seul qui, dérivé de cette relation de travail, possède toutes les informations et tous les détails de la vie privée du personnage principal de la série, c’est précisément M. José Pérez ».

La déclaration révèle également que José Perez n’a pas géré ses affaires financières ni coordonné ses tournées ni négocié les présentations de Luis Miguel, précisant ainsi que le fictif José Pérez n’a rien à voir avec celui de la vraie vie.

Le vrai José Pérez n’a jamais organisé ses tournées ni géré les paiements. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

Le procès se poursuivra-t-il légalement, compte tenu du fait que la série établit, dans tous ses épisodes, qu’il ne s’agit que d’une œuvre de fiction ?

Plus précisément, l’avertissement se lit comme suit : « Ce drame est inspiré d’événements réels. Cependant, certaines scènes, personnages, noms, biographies, incidents, situations, lieux et chronologies ont été romancés à des fins dramatiques. Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées est purement fortuite ».