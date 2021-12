L’ancien sénateur David Perdue annonce le défi principal au gouverneur de Géorgie Brian Kemp – RedState

L’ancien sénateur David Perdue est sur le point de jeter son chapeau dans le ring pour la course primaire républicaine à l’investiture pour représenter le GOP aux élections de novembre 2022. L’annonce officielle viendra demain, mais aujourd’hui, sa campagne a donné un avertissement aux médias. Le vainqueur de la primaire du GOP affrontera le gouverneur démocrate sortant Stacey « Tank » Abrams.

De mon point de vue, cela peut être mieux caractérisé comme « La revanche de Trump continue ». Perdue a perdu sa candidature à la réélection de 2020 au profit du démocrate Jon Ossoff. Dans le même temps, Raphael Warnock menait au premier tour d’un concours pour le siège détenu par Johnny Isakson, et, incroyablement, SoftServe Joe battait de justesse le président Trump. Les élections en Géorgie ont été entachées de manigances et des changements incroyables dans les votes qui, nous a-t-on dit, étaient tout à fait normaux. Il était également tout à fait normal que les événements bizarres aient eu lieu dans des comtés dirigés par des machines démocrates. Cela ne veut pas dire que les résultats des élections en Géorgie étaient frauduleux, mais si vous aviez voulu mener une élection ouvertement frauduleuse pour détruire la confiance du public dans le processus électoral et encourager les citoyens à rester chez eux plutôt que de voter, ce que vous seriez venu aurait ressemblé beaucoup à ce qui s’est passé en Géorgie en 2020.

Pour aggraver les choses, le gouverneur Brian Kemp, le secrétaire d’État Brad Raffensperger et le procureur général Chris Carr sont tous républicains. Ainsi, les manigances démocrates ont été menées juste devant les personnes qui contrôlaient le processus électoral, et rien n’a été fait pendant les élections ou depuis.

Le président Trump a déjà recruté la représentante Jody Hice pour le primaire Raffensperger. Le quartier de Hice est R+31 sur la carte la plus probable et sûr. Hice doit être le favori pour la course de bateaux Raffensperger, étant donné la radioactivité de Raffensperger avec la base GOP. La querelle du président Trump avec Raffensperger est personnelle à plusieurs niveaux. Premièrement, il blâme Raffensperger, et à juste titre, pour les conneries ** qui se sont produites lors des élections de 2020. Et Raffensperger a eu une querelle plutôt publique avec le président Trump au cours d’un appel téléphonique au cours duquel le président Trump a tenté de faire enquêter sur des allégations de malversations, et Raffensperger a nié que tout événement fâcheux se soit produit. Finalement, Raffensperger a publié une transcription de l’appel, qui a abouti à un article dans le dernier procès en destitution du président Trump.

L’entrée de Perdue dans la primaire de gouverneur du GOP est un coup mortel pour Kemp. Perdue est plus populaire parmi les républicains que Kemp, et quand on dit aux électeurs que Perdue est soutenu par Trump, il est beaucoup plus populaire.

L’enquête, menée pour les agents républicains intéressés à déterminer la configuration du terrain en Géorgie, a montré que Kemp menait Perdue de 38 % à 32 %, le démocrate devenu républicain Vernon Jones remportant 16 %. Lorsque le sondeur a présenté Perdue comme approuvé par l’ancien président Donald Trump, il a devancé Kemp et a mené le gouverneur sortant de 41 % à 34 %, Jones obtenant 11 %. Dans un tête-à-tête avec Kemp avec le soutien de Trump, Perdue menait de 50 % à 41 %.

Selon les sondages les plus récents, Tank traîne Kemp d’environ 4 points. Étant donné qu’il s’agira d’une élection hors année avec un GOP motivé (à moins qu’ils ne fassent quelque chose de profondément stupide), les chances que l’approbation de Trump ait plus de chance de rallier les démocrates en Géorgie qu’en Virginie.

Dans l’ensemble, la vendetta du président Trump contre les républicains faibles en Géorgie semble se traduire par des candidats plus forts, électoralement et personnellement, que ceux qui sont sur le point d’être remplacés.