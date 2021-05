L’ancien sénateur du GOP regrette rapidement que le parti “se battra jusqu’à la mort” lors de la commission du 6 janvier ⋆ .

Les républicains se battent toujours contre une commission indépendante pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier, mais au moins un ancien sénateur du GOP a déclaré à CNN ce matin qu’il serait heureux de faire partie d’une commission mise en place pour étudier l’invasion du Capitole visant à empêcher la certification. de l’élection de Joe Biden.

Malheureusement, Scott Brown, l’ancien sénateur républicain du Massachusetts et ambassadeur de Donald Trump en Nouvelle-Zélande, a utilisé un choix de mots extrêmement médiocre alors qu’il tentait d’expliquer la vision expansive qu’il a pour l’avenir du GOP à la suite de leur Trump- a entraîné la perte de la Maison Blanche et du Sénat lors des dernières élections.

Une bataille jusqu’à la fin de la vie n’est peut-être pas la meilleure métaphore étant donné le contexte d’une discussion d’une commission sondant les causes et les circonstances d’une émeute qui a fait cinq morts pour soutenir les mensonges de Trump sur le vol des élections par fraude massive, mensonges qui à ce jour manque la moindre preuve à l’appui de ses affirmations.

Même Brown a rapidement réalisé les implications de sa tournure de phrase alors qu’il pivotait rapidement pour s’assurer que les téléspectateurs ne prendraient pas son appel enthousiaste à un effort énorme dans la lutte pour faire progresser les valeurs de GOP en tant qu’approbation du type d’activités qui ont conduit à la demande une commission pour enquêter sur la violente insurrection.

«De toute évidence, je ne suis pas sérieux», se rattrapa rapidement Brown, «mais nous pouvons nous battre bec et ongles, comme l’ont fait Tip O’Neill et Ronald Reagan. ils se sont battus le jour, mais la nuit ils ont attrapé un scotch, joué des cartes et résolu les problèmes de notre pays. Nous sommes tous des Américains avant tout, nous ne sommes pas seulement des démocrates et des républicains.