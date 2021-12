L’ancien sénateur Harry Reid est mort à 82 ans, force motrice des réponses aux ovnis

Harry Reid, l’ancien chef de la majorité au Sénat et la force motrice du mouvement ovni au Congrès au fil des ans, est mort.

Le célèbre sénateur démocrate du Nevada est décédé mardi à Henderson, NV … selon le gouverneur du Nevada. Steve Sisolak et actuel chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer.

La cause du décès n’est pas claire… mais Harry a reçu un diagnostic de cancer du pancréas en 2018 et a reçu des traitements intensifs.

Harry était un gros problème au Nevada et à Washington DC… gravissant les échelons politiques après être né dans une famille pauvre d’une petite ville minière du Nevada rural. Il a grandi comme boxeur avant de se lancer en politique.

Reid a servi 34 ans au Congrès, commençant comme représentant en 1983 avant d’être élu au Sénat en 1986 et de devenir plus tard le leader démocrate de la chambre après les élections de 2004.

Schumer, qui a succédé à Reid en tant que leader démocrate du Sénat, se souvient de Harry comme « l’un des individus les plus incroyables » et « dur comme des clous ».

Lire du contenu vidéo

@jeremycorbell / Instagram

Étant originaire du Nevada, la maison de la tristement célèbre zone 51, Harry s’est de plus en plus intéressé aux ovnis… et en 2007, il a obtenu le financement d’un programme du Pentagone qui enquêtait sur les rapports d’ovnis et d’autres phénomènes connexes.

Le programme OVNI, anciennement connu sous le nom de programme avancé d’identification des menaces aérospatiales, n’existe plus, mais le gouvernement est étudie encore les ovnis … et les choses ne seraient pas là où elles sont aujourd’hui sans Harry.

Reid avait 82 ans.

DÉCHIRURE