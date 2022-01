L’ancien skipper de Stoke, Shawcross, met un terme à sa carrière après une blessure de fin de saison

L’ancien capitaine de Stoke et défenseur central anglais, Ryan Shawcross, a annoncé sa retraite du jeu à l’âge de 34 ans.

Shawcross a subi une blessure au dos mettant fin à la saison en jouant pour l’Inter Miami de David Beckham en août et a décidé de mettre un terme à ses 16 ans de carrière de joueur.

« Malgré l’arrêt de ma carrière de joueur en raison d’une blessure, ma passion pour le jeu est toujours intacte, et après avoir obtenu mes licences d’entraîneur, j’ai hâte de poursuivre une carrière d’entraîneur », a déclaré Shawcross, qui a fait plus de 400 apparitions pour Alimenter les ayant rejoints depuis Manchester United en janvier 2008 après une précédente période de prêt, a déclaré intermiamicf.com.

«Je tiens à remercier toute l’organisation de l’Inter Miami CF et la base de fans pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte de venir ici, je tiens également à remercier les fans de Stoke City pour leur soutien.

« Last but not least, remerciez ma femme et mes enfants d’avoir été un pilier tout au long de ma vie. »

La seule casquette anglaise de Shawcross est survenue lors d’une défaite amicale de 4-2 en Suède en 2012. C’était un match dont Zlatan a marqué les quatre buts pour l’équipe locale, y compris un superbe coup de pied au-dessus de 30 mètres.

Stoke se rapproche de la star de Man City

Pendant ce temps, Stoke devrait prêter le jeune de Manchester City Taylor Harwood-Bellis jusqu’à la fin de la saison, selon un rapport.

Harwood-Bellis a passé la première moitié de cette saison en Pro League belge. Le jeune a rejoint la légende de Manchester City Vincent Kompany, jouant 19 fois pour le RSC Anderlecht. Cependant, il n’a pas participé à leurs quatre derniers matchs pour les Violet et Blanc.

Selon Football Insider, Harwood-Bellis retourne maintenant en Angleterre pour un examen médical avant de déménager au Potiers.

Ce sera le deuxième prêt en autant d’années après avoir passé la saison dernière avec les Blackburn Rovers. Bénéficiant déjà d’une expérience en championnat, il a fait 19 apparitions pour l’équipe du Lancashire la saison dernière.

Il a récemment signé un nouvel accord avec Manchester City, qui s’étend jusqu’en 2024. Les champions de Premier League souhaitent obtenir le précieux football de la première équipe de Harwood-Bellis.

Stoke semble prêt à offrir cette chance et à renforcer ses options défensives.

Malgré les rapports liant Harwood-Bellis, le manager Michael O’Neill est catégorique, rien n’est imminent.

S’adressant au Stoke Sentinel, il a déclaré: « Non, rien n’est imminent

« Les joueurs avec lesquels je suis lié ne sont certainement pas dans notre gamme de prix.

«Nous avons parlé à certains joueurs et à leurs agents et ces joueurs recherchent des situations financières qui ne sont pas là où nous en sommes actuellement.

« Le mois de janvier est également un marché à court terme. Nous avons besoin d’un ou deux joueurs pour aller dans l’autre sens pour dégager des finances.

« Nous avons évidemment beaucoup de joueurs blessés. Mario Vrancic a également subi une blessure aux ischio-jambiers, ce qui est un coup dur. »