L’ancien sous-procureur général du ministère de l’Intérieur déclare que les crypto-monnaies sont la liberté

Gregory Zerzan, ancien procureur adjoint du département américain de l’Intérieur dans l’administration Trump, estime que les régulateurs américains tentent de réglementer une industrie qu’ils ne comprennent pas. Il l’a dit lors d’une interview le 3 novembre tout en partageant ses sentiments sur l’évolution de l’économie numérique.

Son entretien est intervenu après que le groupe de travail du président sur les marchés financiers a publié un rapport selon lequel les pièces stables pourraient favoriser des options de paiement plus rapides, plus efficaces et plus inclusives. Cependant, l’entité a suggéré que le Congrès adopte une législation limitant l’émission de pièces stables aux banques assurées.

Dans l’interview, Zerzan a souligné que les pièces stables offrent la liberté dans un monde où les gens ne font plus confiance à leur monnaie nationale. Il a noté que les gouvernements du monde entier ont imprimé de l’argent, contribuant à la hausse de l’inflation. L’avocat a ajouté que Satoshi Nakamoto a inventé le Bitcoin (BTC / USD) pour aider les gens à éviter cette situation.

Commentant le plan de l’administration Biden pour contrôler les pièces de monnaie stables, Zerzan, également ancien secrétaire par intérim du Trésor pendant la présidence de George Bush, a déclaré que l’administration ne s’occupait que de ses meilleurs intérêts. Il a ajouté que la décision de réglementer les pièces stables comme les fiats est une tentative de lutter contre la nécessité pour les gens de contrôler leurs finances.

Les gens perdent confiance dans les gouvernements

Cette nouvelle intervient après que le maire de Miami, Francis Suárez, a annoncé qu’il recevrait son prochain chèque de paie en BTC. Commentant la décision du maire, Zerzan a noté qu’il aurait dû commencer à accepter le BTC alors qu’il se négociait au niveau de 30 000 $ (21 963,45 £), car sa valeur actuelle est supérieure à 62 000 $ (45 391,13 £), et cela pourrait être trop pour le contributeurs.

Je vais prendre mon prochain chèque de paie à 100% en bitcoin… problème résolu ! @Sarasti pouvez-vous m’aider ? https://t.co/v4YdPZ0tYc – Maire Francis Suarez (@FrancisSuarez) 2 novembre 2021

Cependant, il pense que la décision du maire pro-crypto d’accepter son salaire en crypto montre que les gens ont perdu confiance dans les gouvernements qui continuent d’imprimer de l’argent, apparemment sans fin. Zerzan a donné l’exemple des États-Unis, qui auront un déficit de 3,00 billions de dollars (2,20 billions de livres) cette année. Pour remédier à cette pénurie, le gouvernement devra imprimer plus d’argent, ce qui entraînera plus d’inflation.

En tant que tel, Zerzan pense que le public adopte le BTC et d’autres actifs numériques comme moyen d’échange alternatif qui fonctionne bien dans un environnement potentiellement hyperinflationniste.

Passant à la réglementation de la cryptographie, Zerzan a déclaré que les chiens de garde financiers essayaient de contrôler quelque chose qu’ils ne comprennent pas. Cependant, ils ont besoin d’une législation avant de réglementer l’espace crypto. Selon lui, le Congrès ne va pas agir de sitôt sur la réglementation de la cryptographie. En tant que telles, les crypto-monnaies continueront d’exister dans une zone grise d’un point de vue réglementaire.

