L’ancien sprinteur vedette de l’Université de Houston, Cameron Burrell, est décédé à l’âge de 26 10z viral

HOUSTON, TX. (LE DÉCOMPTE) – Cameron Burrell, ancien sprinter vedette de l’Université de Houston et champion national de la NCAA, est décédé lundi à l’âge de 26 ans, a confirmé l’Université de Houston.

L’Université de Houston a déclaré que Burrell avait participé au programme d’athlétisme de Houston de 2013 à 2018, en compétition pour son père, l’entraîneur-chef et le sprinteur médaillé d’or Leroy Burrell.

“Ma famille est extrêmement attristée par la perte de notre fils, Cameron, hier soir. Nous traversons une profonde tristesse et demandons à tous nos amis, à la famille élargie de l’Université de Houston et à la communauté de l’athlétisme aux États-Unis et à l’étranger de nous permettre de nous réunir avec notre famille et nos amis les plus proches », a déclaré Leroy Burrell. «Nous sommes profondément touchés par le chagrin et remercions tout le monde pour l’effusion de prières et de soutien. Nous transmettrons plus d’informations lorsqu’elles seront disponibles.

“Les mots ne peuvent exprimer ce que nous ressentons pour Leroy, Michelle et leur famille. Cameron a grandi autour du département d’athlétisme de Houston, a travaillé dur et est devenu l’une de nos plus grandes stars de l’athlétisme », a déclaré le vice-président de l’athlétisme, Chris Pezman. « Le perdre si soudainement est tragique. Nous demandons à tous les fans de l’Université de Houston et d’athlétisme de garder l’entraîneur Burrell et sa famille dans leurs pensées et leurs prières.

Dans un communiqué de presse, l’Université de Houston a déclaré que Burrell avait remporté les honneurs de la première équipe All-America au 60 mètres à trois reprises au cours de sa carrière (2014, 2017-18) au cours de la saison en salle et qu’il avait été sélectionné à trois reprises dans la première équipe ( 2016-18) au 100 mètres lors du programme extérieur. Il a également remporté les honneurs All-America en tant que jambe d’ancrage de l’équipe au relais 4 × 100 mètres en 2014 et à nouveau en 2018.

l’Université de Houston a déclaré que Burrell laisse dans le deuil son père, Leroy; sa mère, la médaillée d’or olympique Michelle Finn-Burrell, ses frères Joshua et Jaden, ainsi que de nombreux membres de sa famille et amis.

Les arrangements funéraires sont en attente et seront annoncés bientôt.

La cause du décès n’a pas été fournie.

DÉVELOPPEMENT::

Faits en bref : Houston est une grande métropole du Texas, qui s’étend jusqu’à la baie de Galveston. Il est étroitement lié au Space Center Houston, le centre d’accueil côtier du complexe d’entraînement des astronautes et de contrôle de vol de la NASA. Le centre-ville relativement compact de la ville comprend le quartier des théâtres, qui abrite le célèbre Houston Grand Opera, et le quartier historique, avec une architecture du XIXe siècle et des restaurants haut de gamme – wikipedia.

Navigation des articles