L’ancien support de jeu de Xbox devrait être une pratique standard, déclare l’exécutif

Phil Spencer, vice-président des jeux chez Microsoft, souhaite que l’industrie vende davantage de ses anciens jeux via l’émulation légale. Il existe des obstacles juridiques importants pour faire de l’émulation de l’industrie une réalité, mais ce serait une aubaine de rendre les jeux plus anciens plus accessibles aux joueurs.

« Mon espoir (et je pense que je dois le présenter de cette façon à partir de maintenant) est qu’en tant qu’industrie, nous travaillerions sur une émulation légale qui permettrait au matériel moderne d’exécuter n’importe quel exécutable plus ancien (dans des limites raisonnables) permettant à quelqu’un de jouer à n’importe quel jeu. » Axios publié mercredi.

L’émulation permet aux consoles modernes de simuler du matériel plus ancien pour exécuter des jeux exécutés sur ces plates-formes. Xbox utilise actuellement ce processus pour exécuter des jeux plus anciens sur sa Xbox Series X/S et Xbox One.

Alors que beaucoup sont familiers avec l’émulation amateur et illégale, la méthode est utilisée depuis longtemps par l’industrie des jeux. Pourtant, la pratique parmi les détenteurs de PI eux-mêmes n’est pas aussi répandue que Spencer le souhaiterait.

L’une des raisons pour lesquelles l’émulation officielle n’est pas plus répandue est que les développeurs et les plates-formes ne vendent pas le logiciel ou les fichiers de jeu pour la prendre en charge. L’accès des joueurs à des jeux plus anciens dépend d’un écosystème de support et d’un processus pour vérifier si les joueurs ont les droits d’exécuter des jeux spécifiques.

Quant aux efforts de sa propre entreprise, Xbox a récemment publié 70 jeux émulés de la Xbox 360 et de la Xbox d’origine dans sa bibliothèque de compatibilité descendante. Plusieurs de ces titres plus anciens ont également vu leur résolution et leur fréquence d’images améliorées sur les nouvelles consoles.

Cependant, le site Web Xbox note : « Alors que nous continuons à rester concentrés sur la préservation et l’amélioration de la forme artistique des jeux, nous avons atteint la limite de notre capacité à intégrer de nouveaux jeux du passé au catalogue en raison de contraintes de licence, juridiques et techniques. . «

Cet article a été publié deux jours avant l’interview d’Axios.

Malgré la situation actuelle, Spencer semble optimiste quant aux possibilités d’émulation officielle.

« Je pense qu’en fin de compte », a décrit Spencer, « si nous disions: » Hé, tout le monde devrait pouvoir acheter n’importe quel jeu, ou posséder n’importe quel jeu et continuer à jouer « , cela semble être une grande étoile du Nord pour nous en tant qu’industrie . «