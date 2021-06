L’ancien technicien d’Edward Van Halen, Tom Weber, vend une guitare Kramer unique en son genre, offerte par un guitariste légendaire

Guitares cinq étoiles, l’un des principaux détaillants de guitares de l’Oregon, a annoncé aujourd’hui qu’il répertorierait deux incroyablement rares Eddie Van Halen Kramer guitares en consignation. Le premier est un véritable morceau d’histoire du rock and roll, un modèle Paul Dean Signature 1988 qui vient directement de la collection de Tom Weber, le guitariste tech de 2007 à 2020, offert à lui et signé par Edouard Van Halen. De plus, une guitare Kramer Baretta American Series de 1988 avec “Monstres du rock” tournée graphique signé par l’ensemble du groupe est vendu pour la première fois à partir de la Collection Taft.

Un cadeau à Weber de Van Halen en 1988, le Paul Dean Signature Jaune Kramer guitare est resté le bien précieux de sa collection pendant plus de 30 ans. Alors qu’il travaillait comme technicien du son dans le Tennessee dans les années 1980, Weber appris que Van Halen avait récemment endommagé une guitare acoustique en tournée – la rumeur dit qu’il s’agit d’un cadeau de CŒUR‘s Nancy Wilson. Il s’est arrangé pour rencontrer le guitariste dans les coulisses après un concert et lui a présenté un Ovation acoustique à cordes d’acier de sa collection personnelle en remplacement, un geste de bonne volonté qui est resté Van Halen. Deux semaines plus tard, Weber reçu la surprise d’une vie : le Kramer à sa porte, signé par Van Halen avec un sincère remerciement.

“Le Kramer représente le tout début de ma relation avec Ed,” mentionné Weber. J’ai eu la chance de développer une amitié avec lui et j’ai fini par décrocher le travail de mes rêves – devenir son technicien guitare de 2007 à 2020. Il était un véritable original, tout comme ce cadeau qu’il m’a fait. Je chéris cette guitare depuis de nombreuses années et il est maintenant temps qu’elle devienne le bien précieux d’un autre collectionneur.”

La guitare comprendra également des souvenirs uniques; un médiator de 1988 offert par Van Halen; un pass d’ingénieur du son plastifié et un pass de tournée de 1988 du spectacle où les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois ; une note manuscrite de Van Halen avec ses coordonnées de 1988 ; et une lettre signée de plusieurs pages de Weber qui révèle toute l’histoire de la guitare et son mandat avec le groupe.

Également en vente chez le Collection Taft, un collectionneur privé du nord-ouest du Pacifique, est le 1988 Kramer Baretta. L’instrument est l’une des 25 guitares signées offertes par Van Halen pendant le 1988 “Monstres du rock” tournée qui a vu le groupe sur la route avec SCORPION, METALLIQUE, DOKKEN et RÈGNE VIENNE. Près de la moitié des guitares existantes font partie de la collection permanente du Hard Rock Café, tandis que le reste fait partie de collections privées. le Baretta propose des graphismes personnalisés de la tournée, les signatures des quatre membres du groupe et son original Kramer étui rigide.

« Nous sommes fiers de pouvoir trouver ces pièces étonnantes dans de nouvelles maisons », a déclaré Geoff Metts, copropriétaire, Guitares cinq étoiles. “À MLa guitare de est un véritable morceau de l’histoire du rock and roll qui est un must pour tout collectionneur sérieux, et le Baretta est aussi une pièce très recherchée.”

Pour plus d’informations sur Guitares cinq étoiles et le courant Van Halen matériel à vendre, rendez-vous à cet endroit.



