L’ancien ‘The Masked Singer’ publie un triste TikTok sur le manque de récompenses pour attirer l’attention cette année

La chanteuse JoJo a partagé une triste lamentation sur TikTok mercredi, soulignant à ses abonnés qu’elle n’avait été invitée à aucune cérémonie de remise de prix récemment. JoJo, de son vrai nom Joanna Levesque, a obtenu beaucoup de soutien de ses fans, qui étaient frustrés par le fait que d’autres célébrités reçoivent des invitations, mais pas l’interprète de “Too Little Too Late”. JoJo, 30 ans, a récemment participé à The Masked Singer et prévoit de sortir un nouvel EP, Trying to Not Think About It, le 1er octobre.

Le bref clip de TikTok montrait la synchronisation labiale de JoJo sur “Twinkle Song” de Miley Cyrus alors qu’il était assis dans une voiture et faisait semblant de pleurer. “Je regarde encore une autre saison de remise de prix et je ne suis pas encore invitée”, a-t-elle écrit. “Peu importe – je suis sur le point d’avoir mes règles – laisse-moi être dans mes sentiments.” Elle a développé ses sentiments dans la légende du clip. “Je ne parle jamais de s- comme ça et je ne pense pas que je mérite quoi que ce soit sur quelqu’un d’autre – mais je pense que j’ai perdu un tout petit peu de froid qui me reste”, a-t-elle écrit.

JoJo n’a pas précisé à quelle remise de prix elle pensait qu’elle aurait dû faire partie, mais la cérémonie des MTV Video Music Awards a eu lieu dimanche dernier. Beaucoup de ses fans ont exprimé leur frustration que la star de TikTok, Addison Rae, ait été invitée à une remise de prix, mais pas JoJo. (Rae n’a pas assisté aux VMA, mais elle était aux MTV Movie & TV Awards en mai.) D’autres ont partagé des messages inspirants. “C’est parce qu’ils ne te méritent pas et que tu étais censé briller pour ne pas être refusé”, a écrit un fan. “Vous méritez toutes les récompenses qui existent”, a commenté un autre. « Toi, à un si jeune âge [are] le tuer ! Ils dorment/ont dormi sur toi ! Je t’aime!”

JoJo est devenue célèbre à un jeune âge, attirant l’attention de l’industrie de la musique après son apparition dans America’s Most Talented Kids en 2003. Son single “Leave (Get Out)” de 2004 a dominé le palmarès Billboard Pop Songs quand elle avait 13 ans. les succès incluent “Baby It’s You” et “Too Little Too Late”. Son album studio le plus récent est Good to Know, qu’elle a sorti en mai 2020. Elle avait prévu de faire une tournée pour soutenir l’album, mais la tournée a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a également sorti l’album de Noël December Baby en octobre 2020. JoJo a également enregistré l’hymne de campagne du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, et est apparue dans The Masked Singer Season 5 plus tôt cette année.

Sa prochaine sortie, Trying Not to Think About It, inclura son single “Worst (I Assume)”. Elle a écrit la chanson “à partir du mécanisme de protection que j’ai parfois, de me préparer au pire dans une relation – que ce soit romantique ou professionnel, même si ce n’est peut-être pas ce qui finit par arriver”, a récemment déclaré JoJo à PEOPLE.