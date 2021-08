L’ancien UFC Brendan Schaub sauve 3 enfants dans un accident de voiture

Le combattant à la retraite de l’UFC, Brendan Schaub, a aidé à sauver plusieurs enfants d’un accident de voiture mortel après que le conducteur se serait heurté à la circulation en sens inverse pour tenter de tuer sa propre famille.

L’ancien poids lourd devenu podcasteur et comédien a détaillé son expérience dans son émission “The Fighter and the Kid”. Le 12 août, il se rendait dans un restaurant avec sa femme à Encino, en Californie, lorsqu’ils sont arrivés sur le site de l’accident.

Selon Schaub, il a vu un semi-remorque pointu bloquant deux voies de la route 101 et, alors qu’il se rapprochait, il a vu un garçon au sommet d’un véhicule accidenté qui agitait les mains pour demander de l’aide.

“Il y a un garçon de 6 ou 7 ans sur le toit de la voiture qui appelle à l’aide, crie à l’aide et je dis : ‘Bébé, c’est un garçon'”, a déclaré Schaub. “Elle a dit:” Continuez “, et je dis non, c’est un garçon. Puis il pointe du doigt et il y a deux autres enfants dans la voiture. »

Schaub a dépassé l’accident pour éviter les débris. Dans le même temps, il a exhorté sa femme à rester dans sa voiture pour éviter le danger des voitures qui filaient sur l’autoroute. Quand il est finalement arrivé à la voiture accidentée, il a dit qu’il y avait plusieurs enfants à l’intérieur et une autre personne, et il a essayé de sortir tout le monde des décombres.

« La voiture est foutue en l’air, et il y a un autre gars là-bas qui est sur les lieux. C’est peut-être le chauffeur du camion, je ne suis pas sûr, mais lui et moi sommes les premiers à arriver. Il y a deux enfants et il y a un enfant plus âgé et il n’arrête pas de dire : “Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir” et je dis : “Tu ne vas pas mourir, mon ami, tu n’es pas vais mourir.’ Je dis au gars de reculer, alors j’attrape la porte, mais elle est brisée par l’accident. Alors je casse la vitre, on casse une partie de la vitre. C’est déjà cassé, je ne suis pas comme ce putain de Captain America, alors je jette tout le verre brisé et porte le gamin. »

Après avoir sorti un autre enfant, Schaub a regardé sur le siège avant. C’est là qu’il a vu sa mère, qui était déjà décédée des suites des blessures subies dans l’accident.

« Je regarde et devant il y a une dame qui est décédée. Le cerveau a de la matière partout, du sang partout. L’enfant dit ‘Maman, maman’ et je dis ‘Bubba, regarde-moi, ne regarde pas là-bas.’ Il était si jeune qu’il l’aurait complètement baisé. Je dis : ‘Regardez-moi, ne regardez pas là, regardez-moi.’

La femme a ensuite été identifiée comme étant Aimee García, 26 ans. Elle était la seule victime de l’accident avec ses quatre enfants survivants.

Schaub a ajouté qu’il avait vu la personne qu’il croyait être le conducteur du véhicule s’enfuir des lieux. On dit qu’il aurait été heurté par une autre voiture alors qu’il courait sur l’autoroute.

Plus tard, des rapports de police ont identifié le conducteur comme étant César Iban Torre, un homme de 31 ans qui a maintenant été inculpé de meurtre, tentative de meurtre, maltraitance d’enfants, agression avec une arme mortelle et résistance à l’arrestation après avoir prétendument conduit dedans. pour tenter de tuer sa propre famille.

#BREAKING: Les procureurs disent que Cesar Iban Torres, 31 ans, a conduit dans le mauvais sens avec l’intention de tuer sa petite amie et leurs quatre enfants. Il est accusé de meurtre, tentative de meurtre, maltraitance d’enfants, voies de fait avec une arme mortelle et résistance à l’arrestation. https://t.co/FnF4MJ9w6p – CBS Los Angeles (@CBSLA) 16 août 2021

“Une famille a été dévastée par cette tragique collision qui laisse quatre jeunes enfants sans leur mère”, a déclaré le procureur général George Gascón dans un communiqué.

Après l’accident, la tante de Garcia a créé une page GoFundMe pour aider à payer les frais funéraires. La tante a déclaré que sa nièce avait été victime de “violences domestiques pendant de nombreuses années” avant l’accident mortel qui lui a coûté la vie. Il a ajouté que les enfants vont bien mais “très traumatisés” par l’incident.

Schaub a partagé le lien vers la page GoFundMe. De plus, il affirme avoir l’intention d’aider la famille à collecter des fonds.