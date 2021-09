L’ancien UFC Jason Miller arrêté pour violence domestique

LAS VEGAS, NV – 26 MAI: Jason Miller se tient dans l’Octogone avant son combat contre CB Dollaway lors de l’UFC 146 au MGM Grand Garden Arena le 26 mai 2012 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .)

L’ancien combattant de l’UFC Jason Miller, 40 ans, a été arrêté vendredi soir à Los Angeles sur des accusations de violences conjugales, comme l’a publié le site “TMZ”, qui a ajouté que l’Américain est détenu sous caution fixée aux États-Unis.

Selon le site Web, des policiers de la division de Van Nuys, à Los Angeles, ont répondu à un appel d’une femme qui aurait été impliquée dans une bagarre avec Miller. Il aurait résisté à son arrestation et aurait été électrocuté avec le pistolet d’un policier avant d’être placé en détention.

Avis

Ce n’est pas le premier problème de Jason Miller lié aux violences conjugales, selon le site Combate. En 2017, il a même plaidé coupable dans l’affaire. Il a également été condamné à un an de prison pour vandalisme et violation d’une ordonnance de protection, et à un an de prison pour vandalisme et tentative de vol.

Jason Miller a eu son dernier combat en mai 2016, au Venator FC 3. Avant cela, il a perdu contre Michael Bisping et CB Dollaway à l’UFC. Dans l’épreuve Japanese Dream, il a combattu deux fois entre 2008 et 2009 avec Ronaldo Jacaré, avec une défaite et un “no contest”. Miller a également une défaite contre Georges St-Pierre sur son curriculum vitae et une victoire contre Robbie Lawler.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité