L’ancien vainqueur du titre de Man Utd brise le rang avec une diatribe explosive de Solskjaer

Paul Ince est allé à contre-courant des anciennes stars de Manchester United dans les médias refusant de critiquer Ole Gunnar Solskjaer en déclenchant une diatribe explosive sur ses capacités et ses revendications.

La pression monte sur Solskjaer après avoir succombé à une terrible défaite 5-0 contre Liverpool dimanche. On pense que le Norvégien est en sécurité dans sa position pour le moment et conserve le soutien clé des chefs de club Ed Woodward et Richard Arnold.

Cependant, le vestiaire de United ne semble pas partager la même foi en masse. Eric Bailly aurait ouvertement confronté Solskjaer après sa sélection douteuse de Harry Maguire la semaine dernière. Des détails ont alors émergé de Paul Pogba snobe son manager et laisse le club en plan.

Le Paper Talk d’aujourd’hui a révélé la date limite fixée par Solskjaer pour sauver sa peau, bien qu’Ince soit apparemment convaincu que le travail s’avère trop difficile pour Solskjaer.

Ince a remporté deux titres de Premier League au cours d’une période de six ans à Old Trafford qui a produit 10 trophées majeurs.

Et Ince a maintenant donné à Solskjaer les deux barils en ce qui concerne son sens aigu de l’entraînement, les rendez-vous d’entraînement, les méthodes de formation et plus encore.

Cela contraste fortement avec de nombreux anciens professionnels de United travaillant dans les médias qui ont généralement hésité à rejeter la faute sur Solskjaer.

« Vous ne pouvez pas avoir un manager qui fait tomber Cardiff, puis va à Molde, et s’attend à entrer dans le plus grand club du monde et à produire une équipe qui va défier les meilleures équipes du monde avec le personnel qu’il a, ” Ince a déclaré au podcast United Stand (via Goal).

« Vous avez un entraîneur des moins de 23 ans venu de l’académie. Il a Michael Carrick… aucune expérience d’entraîneur. Micky Phelan… Je ne sais pas ce qu’il fait. C’est son équipe.

« C’est son équipe d’entraîneurs. Donc, vous analysez cela avec les joueurs de classe mondiale que vous avez dans l’équipe et nous continuons à mentionner la tactique et à ne pas tirer le meilleur parti des joueurs.

«Regardez ce personnel. C’est le personnel qui, selon Ole, est « très bon, brillant… », c’est un tas de conneries parce qu’ils encaissent des buts pour le plaisir.

Ince demande à voir les séances d’entraînement de Solskjaer

United a lutté puissamment d’un point de vue défensif ces derniers temps. Après avoir concédé après seulement cinq minutes contre Liverpool, les Red Devils n’ont pas réussi à garder une cage inviolée pour la 12e fois en 13 matches cette saison.

En tenant compte de la fin de la saison dernière, United n’a conservé qu’un seul blanchissage lors de ses 21 derniers matchs toutes compétitions confondues (hors pré-saison).

Ince a largement remis en question les méthodes d’entraînement de Solskjaer, en demandant : « Font-ils un travail défensif ? Savent-ils où les joueurs doivent être lorsque le ballon est dans une certaine position ?.

« En fait, j’aimerais aller à Carrington et regarder une semaine ce qu’ils font à l’entraînement. J’aimerais bien le voir. Je ne sais pas s’ils jouent à cinq, un peu de volley-ball et toutes ces conneries, du head tennis. Je ne sais pas ce qu’ils font mais j’aimerais y aller.

« J’aimerais qu’Ole m’invite pendant une semaine et me dise : « Paul, c’est ce que nous faisons et voici comment nous le faisons » parce que je ne vois aucun truc le week-end qui me dit que nous travaillez à ceci, travaillez à cela.

