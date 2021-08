L’ancien vainqueur du trophée Heisman se présente au Sénat américain en Géorgie

L’un des meilleurs joueurs de football universitaire de tous les temps est candidat au Sénateur américain en Géorgie. L’ancien vainqueur du trophée Heisman Herschel Walker a déposé sa candidature au Sénat américain et cherchera à détrôner le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock. La campagne de Walker a déposé les documents auprès de la Commission électorale fédérale mardi, selon CBS News.

L’ancien président Donald Trump est l’un des plus grands partisans de Walker qui se présente au Sénat. “Ne serait-ce pas fantastique si le légendaire Herschel Walker se présentait au Sénat des États-Unis en Géorgie ? Il serait imparable”, a déclaré Trump en mars. Walker vit actuellement au Texas mais est inscrit pour voter en Géorgie. Selon l’Atlanta Journal-Constitution, Walker a inscrit sa résidence à Buckhead car sa femme Julie Blanchard y a une maison. C’est l’une des rares propriétés que Walker gère en Géorgie.

L’ancien porteur de ballon de l’UGA et légende du football Herschel Walker est candidat au Sénat américain en Géorgie. Walker, un républicain, a été encouragé à se présenter par l’ancien président Donald Trump et s’est inscrit pour voter en Géorgie la semaine dernière.https://t.co/hkTGO6bQVs – Le Rouge & Noir (@redandblack) 25 août 2021

Walker avait déclaré pendant des mois qu’il envisageait de se présenter au Sénat américain en tant que républicain. Les autres candidats qui cherchent à défier Warnock sont les vétérans militaires Kelvin King et Lathan Saddler ainsi que le commissaire à l’Agriculture Gary Black qui n’est pas fan de Walker étant dans la course. Il a déclaré : « Déplacez-vous ici, payez des impôts ici, inscrivez-vous et votez à certaines élections et découvrez ce que les Géorgiens ont en tête. »

Walker, 59 ans, a grandi à Wrightsville, en Géorgie, et était un porteur de ballon hors pair à l’Université de Géorgie. En plus de remporter le trophée Heisman en 1982, Walker a remporté trois fois le prix SEC Player of the Year et a été trois fois All-American par consensus. Et en première année, Walker a aidé les Bulldogs à remporter le championnat national en 1980.

Après le football universitaire, Walker a rejoint l’USFL et a joué pour le New Jersey General pendant trois saisons. Trump a possédé les généraux de 1984 à 1985 et les deux se soutiennent depuis lors.

“Cela me fait mal d’entendre les noms terribles que les gens appellent Donald”, a déclaré Walker en août 2020. “Le pire est raciste. “J’ai vu le racisme de près. Je sais ce que c’est. Et ce n’est pas Donald Trump. Je considère comme une insulte personnelle que les gens pensent que j’ai une amitié de 37 ans avec un raciste. Les gens qui pensent ça ne savent pas de quoi ils parlent.”

En 1985, Walker a été repêché au cinquième tour par les Cowboys de Dallas mais a fait ses débuts dans la NFL en 1986. Walker a joué dans la NFL jusqu’en 1997 et a passé du temps avec les Vikings du Minnesota, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York. Il a terminé sa carrière dans la NFL avec 8 225 verges au sol et 61 touchés au sol.