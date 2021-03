L’ancien vice-président d’Apple, Scott Forstall, célèbre le 20e anniversaire de Mac OS X sur Twitter

Comme nous l’avons partagé plus tôt dans la journée, le système d’exploitation macOS – anciennement appelé Mac OS X – fête ses 20 ans ce mercredi 24 mars 2021. Pour fêter l’occasion, nul autre que Scott Forstall a décidé d’utiliser son compte Twitter ce soir pour féliciter Mac OS X.

Dans un post sur son compte Twitter personnel, qu’il n’utilise pas souvent, Forstall célèbre le 20e anniversaire de Mac OS X et se souvient quand Steve Jobs a décidé du nom de la 10e version du système d’exploitation d’Apple.

«Je me souviens encore quand nous vous avons nommé. Dans une petite pièce de l’IL1. Quand Steve a coupé un grand X sur le mur et a souri. Regardez à quel point vous êtes loin d’un jeune guépard », a déclaré Forstall. Le système s’appelait alors Mac OS, mais Apple travaillait sur une toute nouvelle version qui devint Mac OS X.

Les utilisateurs de Mac de longue date se souviennent peut-être que les premières versions de Mac OS X portaient le nom de grands félins, mais c’était uniquement parce qu’Apple utilisait «Cheetah» comme nom de code pour Mac OS X 10.0. Après cela, la société a décidé d’utiliser les grands noms de chat pour d’autres versions d’OS X, telles que Puma, Tiger et Leopard.

Joyeux 20e anniversaire Mac OS X! Je me souviens encore quand nous vous avons nommé. Dans une petite pièce de l’IL1. Quand Steve a coupé un grand X sur le mur et a souri. Regardez à quel point vous êtes loin d’un jeune guépard. – Scott Forstall (@forstall) 24 mars 2021

Scott Forstall a travaillé pour NeXT avec Steve Jobs depuis 1992 et a rejoint Apple en 1997 après l’acquisition de la société. Il est devenu SVP des logiciels chez Apple en 2003 et a été profondément impliqué dans le développement de l’iPhone en 2005 – ce qui a fait de Forstall le «père d’iOS». En 2006, il a également pris la tête du développement de Mac OS X.

Forstall a quitté Apple en 2012 après la controverse Apple Maps dans laquelle la société a remplacé Google Maps par sa propre solution de carte, jugée inachevée et boguée. Il a été principalement remplacé par Craig Federighi, qui dirige l’ingénierie logicielle d’Apple à ce jour.

