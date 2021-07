L’ancien vice-président de AutumnGrey, Sahil Trehan, lance la société de technologie marketing RazorLabs

Trehan a cofondé RazorLabs avec Shubhankar Nath – PDG et fondateur de Razorpod

Sahil Trehan, ancien vice-président de AutumnGrey (groupe Grey), a commencé son parcours entrepreneurial avec RazorLabs, une société de technologie marketing en tant que PDG. Trehan a cofondé RazorLabs avec Shubhankar Nath – PDG et fondateur de Razorpod, une agence de marketing numérique à service complet. « Avec la montée en puissance des technologies martech et grand public, j’ai été disposé à entrer dans cet espace, pour permettre au marketing et aux ventes d’être encore plus efficaces et efficients, pour les entreprises de toutes tailles et de tous les segments », a déclaré Trehan.

RazorLabs se concentrera sur la transformation du marketing et des ventes, via une gamme de solutions intelligentes conçues pour s’intégrer aux processus existants, contribuant ainsi à la perturbation, la croissance et l’évolution des fonctions. En outre, la société fournira également des solutions basées sur les données visant à obtenir des retours sur investissement marketing plus élevés et une meilleure mesurabilité.

« L’idée centrale de RazorLabs sera toujours de fournir des solutions évolutives avec des données au centre, plus loin, alimentées par la technologie pour les rendre localisées et personnalisées en fonction des besoins. La vision est d’avoir un large portefeuille de produits à travers les technologies martech et grand public avec un mélange de partenariats locaux et mondiaux », a déclaré Trehan. Chez AutumnGrey, Trehan dirigeait la stratégie et les technologies émergentes et a créé du travail pour des clients tels que PepsiCo, Reckitt Benckiser, HP, P&G China, OPPO, Dabur et Microsoft, entre autres.

« En tant qu’entrepreneur, je me suis toujours concentré sur l’exploitation des possibilités infinies de la superposition de la technologie avec des offres créatives et de données. Avec RazorLabs, l’intention est de tirer parti de cette fusion pour générer des expériences plus solides tout au long du parcours client et une valeur ajoutée pour le spécialiste du marketing », a ajouté Nath lors du lancement de la startup.

Lire aussi : OMD India nomme Udhayakumar Pasupathi comme nouveau responsable du bureau de Chennai de la société

Lire aussi : upGrad lance une nouvelle campagne pour généraliser les diplômes en ligne, la télévision représentant 60% des dépenses publicitaires de la campagne

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.