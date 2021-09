L’ancien vice-président de Microsoft, Phil Sorgen, rejoint Tola Capital en tant que partenaire de capital-risque

in

Phil Sorgen. (Photo de la capitale de Tola)

Phil Sorgen, un ancien vice-président de Microsoft qui était jusqu’à récemment directeur des revenus chez RingCentral, rejoint la société d’investissement de la région de Seattle Tola Capital en tant que partenaire de capital-risque.

Sorgen a passé 24 ans chez Microsoft. En tant que vice-président de l’entreprise, il a dirigé le groupe commercial des entreprises aux États-Unis de Microsoft et a occupé divers autres postes de direction chez le géant de la technologie, notamment celui de président de Microsoft Canada.

Le vétérinaire des ventes et du marketing a rejoint le géant des communications d’entreprise RingCentral en mai 2020 et était responsable de toutes les ventes mondiales.

Sorgen était déjà connecté à Tola en tant que membre de son Enterprise Leadership Council et administrateur de sa société de portefeuille Glia.

Fondée en 2010, Tola est dirigée par les anciens managers de Microsoft Sheila Gulati et Stacey Giard. Il se concentre sur les sociétés de logiciels d’entreprise et gère 440 millions de dollars d’actifs. La société a levé 295 millions de dollars pour son premier fonds en 2016 et investit actuellement dans son deuxième fonds.

Sorgen a déclaré à . qu’il avait rejoint Tola en raison de son leadership « exceptionnel » et de l’approche de l’entreprise en matière d’investissement. Sorgen a souligné quatre tendances qui l’enthousiasment particulièrement :

« Les données sont la nouvelle devise » Réinventer la façon dont les gens travaillent et collaborent Vitesse d’exécution avec des solutions sans code ou à faible code Tirer parti de l’apprentissage automatique et de l’IA pour améliorer la sécurité

“Je recherche des organisations qui ont une vision claire, adoptent à la fois un état d’esprit de croissance et une culture d’apprentissage, ont des capacités différenciées dans la façon dont elles abordent une solution et des individus talentueux qui peuvent réussir”, a déclaré Sorgen.

Le portefeuille de Tola comprend des sociétés telles que Clipchamp, qui vient d’être acquise par Microsoft, et Convercent, qui a été acquise par OneTrust plus tôt cette année. La société investit dans des sociétés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.