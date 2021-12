L’ancien vice-président de Tesla devenu ingénieur Apple Car débauché par le démarrage d’un avion électrique lors de la dernière perte de personnel

Apple a perdu un membre senior de son équipe de voitures électriques autonomes au profit d’une startup axée sur l’aviation électrique. Michael Schwekutsch, qui a quitté Tesla pour rejoindre Apple en tant que directeur principal de l’ingénierie pour Special Projects Group en 2019, a quitté l’entreprise pour travailler pour Archer. Ce n’est que le dernier d’une situation de porte tournante entourant les efforts de plusieurs années d’Apple pour développer un véhicule électrique doté de fonctionnalités de conduite autonome.

CNBC a d’abord annoncé la nouvelle du changement d’emploi. Le profil LinkedIn de Schwekutsch reconnaît le passage d’Apple à Archer, où ils occupent désormais le poste de vice-président directeur de l’ingénierie.

Avant de travailler chez Apple sur son projet secret EV nommé Project Titan, Schwekutsch était vice-président de l’ingénierie chez Tesla et supervisait le développement du groupe motopropulseur. L’expérience précédente avant Apple comprend le travail sur le Roadster, le Semi et ce qui est maintenant connu sous le nom de Cybertruck de Tesla.

Il y a trois mois, Apple a vu l’acteur clé Doug Field quitter l’équipe du projet Titan pour Ford. Field a initialement quitté Apple pour travailler pour Tesla avant de revenir en tant que vice-président dans l’équipe du groupe des projets spéciaux.

Le départ a suivi Apple déplaçant Kevin Lynch dans le rôle principal du projet Apple Car. Sa carrière a débuté chez Adobe avant de rejoindre Apple pour diriger l’équipe technologique de l’Apple Watch.

Plus récemment, Lynch aurait concentré le groupe Project Titan sur le lancement d’un produit dès 2025. Lynch souhaite également voir une conduite autonome complète offerte sur tout ce qui sort du projet Titan, et le véhicule électrique peut ne pas inclure de volant. ou pédales si sa vision se réalise.

En réponse à ces rapports, les analystes d’investissement de Morgan Stanley ont publié un rapport dans lequel ils affirmaient que le projet Titan deviendrait probablement un « service partagé et non une voiture détenue », ce qui empêcherait potentiellement Apple de concurrencer la plupart des constructeurs automobiles vendant des voitures aujourd’hui. à moins que la vision d’Elon Musk selon laquelle les véhicules électriques Tesla deviennent des taxis autonomes lorsqu’ils ne sont pas utilisés par leurs propriétaires ne devienne réalité.

