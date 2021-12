L’ancienne actrice de Playboy accusée de l’effondrement d’un vol Delta a troublé le passé

L’actrice de Playboy accusée d’avoir agressé un passager âgé sur un vol Delta la semaine dernière dans un effondrement époustouflant d’une vidéo est devenue incontrôlable depuis des années – accumulant des affaires pénales et menaçant prétendument de tuer sa famille, selon les archives judiciaires.

Patricia Cornwall, 51 ans, a acquis une renommée nationale le 23 décembre lorsqu’elle s’est disputée avec un passager de 80 ans avant de l’avoir frappé à la tête et de lui cracher au visage lors d’un vol Delta bondé de Tampa à Atlanta.

Sa performance en l’air a recueilli plus de 9 millions de vues sur Twitter et a peut-être rivalisé avec ses téléspectateurs pour ses apparitions en 1996 dans « Baywatch » et « Married… With Children ».

Mais la panique à mi-vol n’était que le dernier démêlé avec la loi dans le passé récent de Cornwall. Elle a été arrêtée le mois dernier, le 10 novembre, après avoir écrasé sa Nissan grise dans un arbre vers 1h30 du matin à Santa Rosa Beach, en Floride.

« Elle a dit qu’elle n’avait pas été blessée et est ensuite devenue belliqueuse », a écrit un shérif adjoint du comté de Walton dans un affidavit, qui a déclaré avoir refusé de s’identifier.

Patricia Cornwall a également un cas de DUI en instance en Floride depuis début novembre. (Bureau du shérif du comté de Walton)

Il a ajouté: « Une fois qu’elle est sortie du véhicule, elle a commencé à s’en prendre aux pompiers et aux pompiers. Une fois que nous l’avons arrêtée, elle a essayé de nous combattre. À ce moment-là, elle a été détenue pour sa sécurité et la nôtre. »

Elle puait l’alcool, selon un chauffeur de dépanneuse sur les lieux. Elle a refusé de prendre un alcootest et a échoué à un test de sobriété sur le terrain, selon des documents judiciaires.

Elle a plaidé non coupable par courrier de conduite en état d’ivresse, de conduite imprudente et de conduite sans permis de conduire. Elle doit revenir devant le tribunal le 10 janvier.

Environ un an plus tôt, le 11 décembre 2020, à Los Angeles, elle a été arrêtée pour conduite en état d’ébriété et a ensuite plaidé sans contestation. Elle a été condamnée à 100 heures de travaux d’intérêt général et à 36 mois de probation, selon les archives judiciaires.

Dans les années 1990, Cornwall était membre des Raiderettes, l’équipe de pom-pom girls des Los Angeles Raiders.

Sa brève incursion à Hollywood comprenait une apparition en 1996 en tant que Pilgrim Girl dans un épisode de « Married … With Children », selon IMDB. La même année, elle a joué Petra dans un épisode de « Baywatch ».

En 1997, elle a joué son propre rôle dans deux films Playboy, le premier intitulé « Women Behaving Badly » et le second « Cheerleaders Shake Their Pom Poms ».

Mais en 2020, la vie de Cornwall s’effilochait. Elle a été frappée par deux ordonnances restrictives qui suggèrent que sa santé mentale vacillait.

En juillet 2020, son beau-père, Robert Spoeri, a déposé une ordonnance d’interdiction contre elle à Los Angeles après qu’elle aurait menacé de le tuer ainsi que sa mère, selon les archives judiciaires.

À l’époque, elle vivait avec sa mère, son beau-père et les enfants adolescents du couple dans leur maison de style espagnol de 3 millions de dollars à Pacific Palisades, en Californie.

Spoeri a déclaré que Cornwall les avait attaqués et a affirmé qu’elle était la vraie mère de leurs enfants. « [Cornwall] pourrait les kidnapper quand elle a des épisodes délirants », a écrit Spoeri dans la demande d’ordonnance d’interdiction.

Le dossier indique que Cornwall a dû être interné dans une unité psychiatrique au moins deux fois après avoir subi des pannes à leur domicile. Sa mère avait tellement peur d’elle qu’elle se serait cachée dans le garage, selon les documents judiciaires. Un juge a partiellement accordé la demande en attendant le résultat d’une audience, mais il n’était pas immédiatement clair si l’ordonnance de non-communication était toujours en vigueur.

Quelques mois plus tard, le 14 novembre 2020, la belle-soeur de Cornwall, Monica Cummings, a déposé une injonction similaire dans le comté de Walton, en Floride, alléguant que l’actrice avait menacé de la tuer et de nuire à sa famille.

« [She] a des antécédents d’explosions violentes et de comportements destructeurs et erratiques », a écrit Cummings. « Elle a un engouement pour mon fils nouveau-né et mes deux filles. Elle a des tendances bipolaires et de la paranoïa… Je crains pour ma vie et pour mes enfants. » Une ordonnance de protection a été émise en faveur de Cummings et de ses enfants.

Cornwall a été inculpée dans le district nord de Géorgie de voies de fait pour l’attaque présumée choquante contre son compagnon de voyage Delta.

Le naissain a éclaté après que Cornwall a tenté de revenir de la salle de bain à son siège et a été bloquée par un chariot à boissons. Le préposé lui a dit d’attendre que le service des boissons se termine sur un siège libre, selon la plainte fédérale.

« Qu’est-ce que je suis Rosa Parks ? » Cornwall aurait lâché, incitant l’homme, identifié uniquement par ses initiales comme RSM, à répondre qu’elle « n’est pas noire… ce n’est pas l’Alabama et ce n’est pas un bus ».

Le couple a commencé à se chamailler, se lançant des obscénités. « Asseyez-vous, Karen, » aboya l’homme. On peut alors voir Cornwall dans les images giflant RSM au visage avec un poing fermé puis crachant sur lui. Elle a été libérée sous caution de 20 000 $

Cornwall semble être au chômage et a été nommée avocate gratuite pour son DUI en Floride et pour son affaire fédérale.

Bien que le profil LinkedIn de Cornwall indique qu’elle travaille en tant que spécialiste de l’immobilier de luxe pour Berkshire Hathaway depuis 2009, la société a déclaré dans un communiqué qu’elle ne faisait plus partie de l’équipe depuis 2018.

« Bien qu’elle ait travaillé une fois avec un franchisé membre du réseau, ses actions ne sont pas le reflet de la marque », a déclaré un porte-parole. « Berkshire Hathaway Home Services a toujours défendu et continuera de défendre les caractéristiques de confiance, d’intégrité, de stabilité et de longévité.

Son profil LinkedIn indique également qu’elle travaille en tant que spécialiste mondiale du luxe pour Coldwell Banker depuis 2017, mais un porte-parole de l’entreprise a déclaré qu’elle n’était plus affiliée à l’agence.

Un avocat de Cornwall n’a pas pu être joint dans l’immédiat.