L’ancienne animatrice de jour Rosie O’Donnell se penche sur la sortie imminente d’Ellen DeGeneres

in

Comme Rosie O’Donnell l’a noté, c’est une simplification incroyable de dire qu’Ellen DeGeneres, connue sous le nom de “Soyez gentille”, est ce qui a conduit à ce qu’est devenu son émission et son héritage. Mais, je peux voir où cela n’a probablement pas aidé, car des allégations très négatives et choquantes contre la série et DeGeneres elle-même ont commencé à s’accumuler.

Si elle avait, disons, été connue pour ses blagues mesquines et mesquines et qu’elle n’avait pas tant fait de sa marque pour être bonne envers les autres, il aurait probablement été moins surprenant pour les fans de découvrir que DeGeneres, apparemment, ne payait pas. beaucoup d’attention à la façon dont ceux qui travaillaient dans les coulisses de son émission étaient traités.