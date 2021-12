L’ancienne avocate de WH, Katyal, explique pourquoi Trump « panique » à propos de l’affaire NY

Donald Trump a passé une grande partie de sa vie d’adulte dans les salles d’audience. Heureusement pour lui, il a été protégé de tout problème juridique pendant son séjour à la Maison Blanche.

Ces jours sont révolus maintenant, et Trump commence à ressentir la chaleur. Cette semaine, il a annoncé une action en justice contre le procureur général de New York, Letitia James. Lors d’une apparition lundi sur MSNBC, Neal Katyal a expliqué pourquoi l’ancien président est si inquiet.

« Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste des fusées pour apprendre que Donald Trump aujourd’hui, pour utiliser le terme juridique technique, panique », a déclaré l’ancien membre du personnel d’Obama. « Il panique à cause des révélations que vous venez de mentionner il y a un instant. Aussi, parce qu’il y a eu une décision il y a dix jours de la cour fédérale de Washington, DC par une personne nommée par Trump, et ce que le juge a dit, c’est que l’un des insurgés était coupable d’avoir violé cette loi d’entrave à une procédure officielle, le décompte des voix le 6 janvier.

Voir également

« L’ensemble de notre système constitutionnel est conçu pour faire confiance aux présidents et leur donner d’immenses pouvoirs, même pour retarder les litiges ou les poursuites judiciaires contre eux-mêmes, car nous ne voulons pas que des personnes aléatoires attachent le président et empêchent les affaires de la nation de se dérouler. C’est pourquoi notre système a été écrit tel qu’il est. Il n’a pas été écrit pour quelqu’un comme Donald Trump qui abuse de tous les leviers du système pour retarder, entraver et empêcher les choses. C’est une chose quand on est président. Vous avez cette suite d’outils disponibles. Il ne les a plus.

