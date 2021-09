L’ancienne belle-fille de Kelly Clarkson est enceinte de son premier enfant

in

L’ex-mari de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, va être grand-père. Blackstock, l’ancien de Clarkson, sera un grand-père pour la première fois alors que sa fille Savannah Blackstock et son petit ami Quentin Lee attendent leur premier enfant ensemble. Savannah, 19 ans, a annoncé la nouvelle avec une photo de baby bump sur son compte Instagram le mercredi 21 septembre. “Le secret le plus précieux que nous ayons jamais gardé”, a-t-elle écrit.

Lee a emboîté le pas avec sa propre publication sur son compte Instagram, en écrivant “Désolé… j’ai été occupé” avec le hashtag #newchapter. Les deux sont ensemble depuis au moins deux ans. Savannah a partagé l’histoire d’amour du couple sur ses réseaux sociaux, y compris les vacances et les soirées s’mores.

Savannah est la fille de Blackstock avec son ex-femme, Melissa Ashworth. Blackstock et Ashworth ont également un fils Seth, 14 ans. Ils se sont séparés en 2012. Après la rupture, Blackstock a épousé Clarkson. Ils partagent ensemble leur fille River, 7 ans, et leur fils Remington, 5 ans

Le vainqueur d’American Idol a demandé le divorce de Blackstock en juin 2020. Le divorce a été brutal. Ils se sont battus pour la garde, la pension alimentaire pour époux et les biens. Clarkson a même accusé Blackstock et son père, qui possède une société de gestion des talents, de ne pas la rémunérer correctement. Un juge a décidé de télécharger leur accord prénuptial, selon Us Weekly. Ils ont également un arrangement de garde complexe en raison du fait qu’ils vivent sur des côtes distinctes.

Le divorce n’a pas encore été finalisé, mais Clarkson a souligné à quel point la coparentalité est difficile. Elle a déclaré aux téléspectateurs de son talk-show NBC: “Je sais qu’avec moi et Brandon, c’est juste une chose difficile parce que nous sommes dans des endroits différents, et c’est comme si nous sommes tous les deux d’accord sur les choses principales, mais c’est une chose difficile quand vous ‘ ne sommes pas ensemble tout le temps, pour moi personnellement”, a-t-elle déclaré. “Tant que vous vous assurez qu’il s’agit des enfants et de leur intérêt supérieur, alors nous sommes tous les deux à bord.”