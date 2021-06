L’ancienne championne de Raw Women Becky Lynch est dans une forme folle six mois après avoir accouché avec un retour à la WWE attendu

Becky Lynch est dans une forme incroyable avant son retour attendu à la WWE.

L’ancienne championne de Raw Women n’a pas été vue sur WWE TV depuis plus d’un an car elle a donné naissance à sa fille, Roux, en décembre.

Lynch a laissé un énorme trou dans la division féminine de Raw

La fiancée de Lynch, Seth Rollins, a téléchargé des photos récentes du couple ensemble à la Black & Brave Wrestling Academy de ce dernier.

Lynch se tient à côté de Rollins et a l’air déchiquetée, bien qu’elle ait donné naissance à son premier enfant il y a à peine six mois.

La division féminine de Raw a lutté sans Lynch au cours de la dernière année et son retour est très attendu.

Bien qu’une date confirmée soit inconnue, elle devrait faire un retour dans la lutte à un moment donné cette année.

En avril, Rollins a révélé que Lynch donnerait une mise à jour sur son avenir de lutte “ tôt ou tard ”.

Il a déclaré: «Je ne peux pas dire quand, évidemment. Je ne peux pas divulguer les secrets de ma femme.

«C’est mauvais pour moi – je dois être à la maison avec elle tous les jours, donc je ne voudrais pas faire ça, je ne voudrais pas la contrarier. Mais non, elle va très bien.

« Évidemment, quatre mois après l’accouchement maintenant. Elle fait des progrès incroyables dans son rétablissement, et je suggère que vous ayez une sorte de mise à jour de sa part le plus tôt possible sur le moment où elle pourrait revenir.

«Elle ne peut pas – elle peut juste vous surprendre. Elle est pleine de surprises, alors qui sait ?

«Quoi qu’il en soit, elle va très bien, elle est en bonne santé, bébé est en bonne santé et elle reviendra tôt ou tard.»