L’ancienne chanteuse de Delain Charlotte Wessels sort le clip de “Superhuman”

Ancien DELAIN chanteur et auteur-compositeur Charlotte Wessel a sorti le clip officiel de “Surhumain”. Le morceau est tiré de sa première tentative en solo, “Contes de six pieds sous terre”, qui est dû le 17 septembre via Disques de napalm.

Impossible de se produire en direct en raison de la pandémie, Wessels a passé la majeure partie de l’année dernière enterré en elle Six pieds sous terre home studio, écrivant, jouant et produisant une richesse éclectique de chansons. “Contes de six pieds sous terre” offre ses favoris hors du peloton. Tous les instruments et les voix de ces dix chansons intimes et honnêtes ont été interprétés ou programmés par Wessels elle-même – à l’exception de la collaboration passionnante avec Alissa White-Gluz (ENNEMI JURÉ) sur la piste obsédante “Lizzie” — montrer la nature multiforme de Wessels, y compris sa capacité exceptionnelle à exprimer les sentiments et les émotions les plus sincères au sein de son art.

Wessels déclare : « En mai 2020, j’ai commencé à sortir une chanson chaque mois sur Patréon comme exutoire pour mon surplus de musique, et des morceaux que j’ai écrits qui ne correspondaient pas à mon groupe. L’année qui a suivi a été une véritable montagne russe, de la traversée d’une pandémie mondiale à la fermeture d’un chapitre qui m’est si cher. Cela se voit à travers ces chansons, faites ici dans mon Six pieds sous terre studio à domicile. Produire ces chansons avec le soutien d’une merveilleuse communauté a été une bouée de sauvetage en ces temps troublés, et je suis heureux de les faire sortir du sous-sol et dans le monde avec cette sortie. Laissez-moi vous dire le ‘Contes de six pieds sous terre’.”

“Contes de six pieds sous terre” est une collection électrisante avec des joyaux allant de l’indie pop mélancolique au rock infusé de synthés. Les caractéristiques d’enregistrement Wessels‘s interprétation du gothique classique “Pleurez petite soeur”, ainsi qu’une belle synergie des voix époustouflantes de Wessels et Blanc-Gluz au “Lizzie”. Il lance également une chanson dans Wesselslangue maternelle de avec le rockeur néerlandais “Akicken”. L’envoûtant et envoûtant “Victor” est sorti en avril de cette année avec un clip visuellement palpable. “Révolution douce” met en valeur l’artiste là où la magie opère ; en elle Six pieds sous terre studio. La chanson – en partie un doux chagrin, en partie un appel à l’action en flèche – devient rapidement un favori des fans.

Wessels a déclaré à propos de “Révolution douce”: “« Révolution douce » était une chanson tellement cathartique à écrire, et cela signifie tellement pour moi d’apprendre comment elle résonne avec les gens. En travaillant sur la chanson, j’espérais que cela deviendrait un morceau de musique qui rendrait les auditeurs moins seuls dans leurs sentiments, mais je ne m’attendais pas à ce que cela finisse par le faire pour moi aussi.”

Liste des pistes vinyle :

Face A

01. Surhumain



02. Afkicken



03. Chef-d’œuvre



04. Victor



05. Nouvelle mythologie



06. Source de la flamme

Côté B

07. pleure petite soeur



08. Lizzie (un duo avec Alissa White-Gluz)



09. FSU (2020)



dix. Révolution douce



