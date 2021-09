L’ancienne chanteuse de Nightwish Anette Olzon parle d’être victime d’intimidation

Ancien SOUHAITE NUIT chanteur Anette Olzon, qui fait la promotion de son prochain album solo, “Fort”, a parlé au magazine finlandais Tuonela de son expérience d’intimidation à la fois dans sa vie personnelle et par des inconnus sur Internet. Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle avait pour les autres personnes victimes d’intimidation, Anette a déclaré: “Eh bien, j’ai été victime d’intimidation dans mon enfance et, en fait, il n’y a pas si longtemps dans ma vie d’adulte. J’étais étudiante en soins infirmiers et je suis venue dans un département pour faire mon stage. Et ils m’ont intimidé. Et En fait, j’étais en même temps dans le magazine local — une grande histoire sur [my first solo album] ‘Éclat’ ou quelque chose; Je ne me souviens pas – alors j’étais en quelque sorte au centre de l’attention. Et je pense que c’était de la jalousie. On ne sait jamais. Je n’avais rien fait. Et, en fait, ils m’ont intimidé si fort [that] j’ai pleuré tous les jours [when] Je suis allé à la maison. Et moi [was], genre, 47 ans [at the time], et c’était comme être de retour à l’école. Et je n’avais rien fait. Comme à l’école, il ne s’agit pas de toi.

« Tout ce que je peux dire, c’est que [people who are getting bullied] devrait savoir qu’il ne s’agit jamais [them]”, a-t-elle poursuivi. “Ce peut être de la jalousie; ça peut être ça [the bullies] avoir une vie ennuyeuse – je ne sais pas. Et les haineux sur Internet aussi – ils me détestent toujours. Et ils m’écrivent toujours des choses horribles, comme ‘tu es nul.’ Je reçois ces messages tout le temps, sur mon [Instagram]. Donc ce que je n’ai pas fait, c’est que je me suis défendu dans mon enfance. Il m’a fallu de nombreuses années avant de prendre cette fille qui était la pire – je l’ai prise à part, [and] alors je lui ai donné beaucoup de coups, en fait. Et ce n’est rien que je fasse, mais ça l’a fait s’arrêter. Et je ne dis pas que tu devrais faire ça, mais tu dois vraiment aller voir le directeur, les professeurs, tu dois aller voir la police. Ici en Suède, vous pouvez aller à la police parce que cela peut être un crime d’intimider quelqu’un. Si vous êtes un adulte et que vous êtes victime d’intimidation dans votre espace de travail, votre lieu de travail, démissionnez. Si vous avez un patron qui vous intimide – cela arrive aussi – quittez simplement. Et les ennemis sur Internet, je veux dire, ne leur répondez pas. Ne leur donnez pas votre énergie. Bloquez-les. Je bloque tout le monde. Un seul commentaire, ça peut être sexuel, je les bloque. Je les bloque instantanément. je ne lis pas [comments on] Youtube. Si je [did] ça, je pleurerais tous les jours. Non, mais c’est horrible. Et je pense que les gens qui intimident les autres, que ce soit dans leur enfance ou… c’est encore plus horrible quand on est adulte, parce qu’on devrait mieux savoir. Mais si tu regardes juste Facebook, vous les voyez, c’est comme… ils peuvent avoir mon âge et intimider les enfants. Alors c’est horrible, ouais. Mais vous devez aller voir quelqu’un et vous ne devez pas simplement le laisser faire, car il ne démissionnera pas.”

“Fort” sortira le 10 septembre via Frontières Musique Srl. Anettedeuxième album solo de , après “Éclat”, est une offre musicale plus dure et plus rapide que le premier.

La musique pour “Fort” a été écrit et composé avec le célèbre guitariste et producteur suédois Magnus Karlsson.

Olzon rejoint à l’origine SOUHAITE NUIT en 2007 et a enregistré deux albums studio avec le groupe avant d’être licencié en 2012 au milieu de la tournée nord-américaine du groupe. Elle a été remplacée par l’ancien APRÈS POUR TOUJOURS chanteur étage Jansen.

Depuis la fin de son mandat de cinq ans avec SOUHAITE NUIT, Olzon publié “Éclat” et formé L’ÉLÉMENT FONCÉ avec l’ancien SONATE ARCTIQUE guitariste Jani Liimatainen. Le premier album éponyme du groupe est sorti en 2017; un suivi, “Chansons la nuit chante”, est sorti en novembre 2019.

Olzon et célèbre chanteur de metal progressif Russell Allen (SYMPHONIE X, MOB D’ADRÉNALINE) a sorti un album collaboratif intitulé ” Des mondes à part “ en mars 2020 via Frontières Musique Srl. Le projet a été publié sous le nom ALLEN/OLZON.



