L’ancienne chanteuse de Nightwish Anette Olzon sortira son deuxième album solo, “Strong”

Ancien SOUHAITE NUIT et courant L’ÉLÉMENT FONCÉ chanteur Anette Olzon sortira son nouvel album solo, “Fort”, le 10 septembre via Frontières Musique Srl. Le premier single et vidéo, “Parasite”, est disponible ci-dessous.

“‘Parasite’ est une chanson sur ceux qui créent des désastres dans ce monde avec leurs mensonges, leurs stratagèmes, leur cupidité et leur haine. Cacher leurs intentions derrière une façade respectable », dit Olzon. “Vivre dans un monde un peu chaotique avec une pandémie, une politique folle, de la violence, un comportement sur les réseaux sociaux et des gens qui expriment tout le temps leurs opinions sur les autres est le fondement de l’idée des paroles de l’album. Musicalement, je voulais un album beaucoup plus lourd, mais avec des mélodies fortes et s’est inspiré de groupes que j’aime comme DIMMU BORGIR et EN FEU.”

Anettele deuxième album solo de , après celui de 2014 “Briller”, est une offre musicale plus dure et plus rapide que le premier. Plus important, “Fort” fait une réclamation pour Anetteest bien méritée comme l’une des meilleures chanteuses de métal au monde.

La musique pour “Fort” a été écrit et composé avec le célèbre guitariste et producteur suédois Magnus Karlsson. Ensemble, Anette et Magnus réussi à créer une collection exceptionnelle de chansons qui mettent en valeur l’énorme gamme vocale d’Anette aux côtés Karlsson‘s riffs incendiaires. Les chansons sont lourdes, mais toujours assez mélodiques et contemporaines dans leur approche du genre. Aditionellement, “Fort” est mélangé par Jacob Hansen (JOLIES SERVANTES, VOLBEAT, L’ÉLÉMENT FONCÉ).

En tout, “Fort” est un album qui maîtrise les frontières entre lourdeur et accroche, tout en montrant une artiste qui ne se repose pas sur ses lauriers, mais se dirige avec audace vers le futur.

Liste des pistes :

01. Au revoir au revoir



02. Malade de toi



03. J’ai besoin de rester



04. Fort



05. Parasite



06. berceuse triste



07. Fanatique fantastique



08. Qui peut les sauver



09. Attrapeur de mes rêves



dix. Écoutez-les rugir



11. Lancer les dés

Gamme d’enregistrement :

Anette Olzon – Voix



Magnus Karlsson – Guitares



Anders Köllerfors – Tambours



Johan Husgafvel – Basse

Olzon rejoint à l’origine SOUHAITE NUIT en 2007 et a enregistré deux albums studio avec le groupe avant d’être licencié en 2012 au milieu de la tournée nord-américaine du groupe. Elle a été remplacée par l’ancien APRÈS POUR TOUJOURS chanteur étage Jansen.

Depuis la fin de son mandat de cinq ans avec SOUHAITE NUIT, Olzon publié “Briller” et formé L’ÉLÉMENT FONCÉ avec l’ancien SONATE ARCTIQUE guitariste Jani Liimatainen. Le premier album éponyme du groupe est sorti en 2017; un suivi, “Chansons la nuit chante”, est sorti en novembre 2019.

Olzon et célèbre chanteur de metal progressif Russell Allen (SYMPHONIE X, MOB D’ADRÉNALINE) a sorti un album collaboratif intitulé ” Des mondes à part “ en mars 2020 via Frontières Musique Srl. Le projet a été publié sous le nom ALLEN/OLZON.



