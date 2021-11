L’ancienne chanteuse de renarde Janet Gardner donne son approbation à sa remplaçante Lorraine Lewis

Janet Gardner s’est ouvert à SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » à propos de son départ de RENARDE. La chanteuse, qui a sorti son premier album solo éponyme en 2017, a annoncé sa sortie dans une publication sur les réseaux sociaux en janvier 2019.

Élaborant sur ses raisons de quitter le groupe, Janet dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « L’été 2018 a été fou avec la vie en général. Parce qu’entre [me and my husband Justin James], nous avons trois enfants [and regular] des emplois… Et [Justin and I] faisaient notre [project]. Et RENARDE, nous faisions des tonnes de grands, de grands festivals – nous l’avons fait Graspop, Nous faisions Roche de Suède, nous avons fait tout un tas de… Barcelone, peu importe… Il se passait beaucoup de choses. Et nous essayions toujours de faire des spectacles. C’était juste dingue. Et j’étais tellement stressé. Je suis littéralement allé au travail — mon travail d’hygiéniste dentaire — n’ai pas eu le temps de changer de vêtements. Est allé à [John F.] Aéroport Kennedy [in New York], a pris l’avion, s’est envolé pour l’Espagne. Ensuite, nous avons fait un tas de spectacles. Nous avons eu un appel dans le hall de 2h30 du matin, et nous sommes arrivés en Allemagne et avons dû monter dans une camionnette et conduire et faire un spectacle de 90 minutes. Je ne pouvais pas faire ça quand j’avais 25 ans. Et puis quelques autres fois, [Justin and I] eu un spectacle, puis j’ai dû monter dans un avion et m’envoler ailleurs et faire un RENARDE spectacle, comme, dans l’après-midi. Et littéralement une fois, je n’ai même pas pris de douche. J’ai porté mon maquillage de la veille sur scène le lendemain. C’était si mauvais. Pas de sommeil, rien du tout. »

Janet a poursuivi en disant qu’elle est toujours en bons termes avec ses anciens camarades de groupe dans RENARDE. « Absolument. Je les aime à en mourir », a-t-elle déclaré.

Lorsque Janet a annoncé son départ de RENARDE, elle a déclaré dans un communiqué qu’il était temps pour elle de se retirer et de laisser le batteur Roxy Petrucci et bassiste Partager Ross « poursuivre leur vision de l’avenir de RENARDE. »

En janvier 2018, Gardner a subi une intervention chirurgicale pour enlever des caillots sanguins dans son cerveau, une maladie connue sous le nom d’hématome sous-dural.

Tandis que Gardner se remettait de son opération, RENARDE a joué un spectacle à Durant, Oklahoma en mars 2018 avec un chanteur remplaçant, Lorraine Lewis de FEMME FATALE. En janvier 2019, Lewis a été annoncé comme Gardnerle remplaçant officiel de.

On lui a demandé si elle avait quelque chose à voir avec Lorraine la remplacer dans RENARDE, Janet Raconté « Nation du tronc »: « Non. C’était totalement leur appel. Je m’y attendais. Elle m’a remplacé quand j’ai subi une opération au cerveau. Et ils étaient tous à l’aise ensemble. Roxy avait travaillé avec Lorraine dans un autre projet. Partager avait travaillé avec Lorraine dans un autre projet. Donc ils se connaissaient tous, et je n’étais pas du tout surpris que c’est comme ça que tout s’est passé. Et j’aime Lorraine — Je pense qu’elle est géniale. C’est une grande chanteuse, un talent fantastique, une grande frontwoman et une personne agréable. Alors je suis content pour eux, tous. »

Gardner, Petrucci et Ross sont considérés comme faisant partie de RENARDEla gamme classique de , avec le guitariste fondateur Jan Kuehnemund, décédé d’un cancer en octobre 2013.

Gardner a contribué les voix principales à RENARDEalbums studio les plus réussis commercialement de — « Renarde » (1988), « Rev It Up » (1990) et « Mandarine » (1998) – ainsi que la dernière sortie du groupe, l’album live de 2018 « feu vif ».

L’année dernière, Janetle projet de collaboration de s avec son mari, JARDINIER/JAMES, a sorti son dernier album, « Synergie », passant par Divertissement sur la chaussée.

« Synergie » est le premier Gardner/James album à paraître sous le JARDINIER/JAMES bannière. Le couple a déjà collaboré sur Janetles deux premiers albums solo de 2018 « Janet Gardner » et 2019 » Ta place au soleil « .

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).