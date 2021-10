L’ancienne chanteuse Vixen Janet Gardner revient sur sa chirurgie cérébrale qui lui a sauvé la vie : « Je savais que quelque chose n’allait vraiment pas »

Ancien RENARDE la chanteuse Janet Gardner a parlé de la chirurgie qu’elle a subie il y a près de quatre ans pour enlever des caillots sanguins dans son cerveau, une maladie connue sous le nom d’hématome sous-dural.

Les hématomes sous-duraux résultent d’un saignement à la surface du cerveau, et la condition est le plus souvent due à une chute grave ou à une blessure à la tête. Selon Ligne Santé, la maladie peut être très grave, car le sang qui remplit l’espace autour du cerveau peut exercer une pression sur les tissus cérébraux vitaux. La gravité d’un hématome sous-dural est liée à l’extrême et à la rapidité du saignement.

Le 12 janvier 2018 – le lendemain d’un concert à succès avec son groupe solo au Whiskey A Go Go à West Holywood, en Californie – Janet a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a dû se faire percer un trou dans le crâne pour soulager l’hématome et mettre une plaque de titane pour couvrir le trou.

Gardner a parlé de son expérience lors d’une apparition jeudi dernier (28 octobre) sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ».

« Je me suis réveillée et j’ai eu un mal de tête écrasant – absolument », se souvient-elle (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je n’avais jamais ressenti ça auparavant. Ma tête me écrasait. Et puis, tout d’un coup, je ne pouvais plus sentir mes mains. Tout allait mal. Ma vue devenait folle. Je savais que quelque chose n’allait vraiment pas. Alors J’ai dit à [my husband and bandmate] Justin, ‘Je pense que nous avons besoin d’une ambulance.’ Et il m’a dit : ‘Allez-vous juste une minute.’ Et j’ai pris quelques Advil ou quelque chose, et j’ai vomi ça instantanément. J’étais dans la salle de bain. Et je savais que quelque chose n’allait pas. Alors l’ambulance est arrivée, et à ce moment-là, je ne me souvenais même plus du voyage en ambulance à l’hôpital. Et puis ils m’ont réveillé là-bas et un tas de médecins différents me regardaient dans les yeux et faisaient ceci et cela – toutes des choses différentes. Et enfin le neurochirurgien qui faisait partie du staff de Cedars-Sinai [Medical Center in Los Angeles] est entré et a dit: « Prenons simplement un scanner », puis a immédiatement dit : « Eh bien, nous savons ce qui ne va pas. » Vous avez besoin d’une opération maintenant. Et, bien sûr, j’ai dit : « Quelle est l’alternative si je ne me fais pas opérer ? » Et il était genre : ‘Non. Vous ne survivrez pas. Vous devez donc le faire maintenant.' »

Lorsqu’on lui a demandé si la reprise avait été « rugueuse », Janet a déclaré: « Ouais. Ce n’était pas amusant. Cela m’avait écrasé le cerveau, il a donc fallu du temps à mon cerveau pour repeupler ma tête correctement – et des choses comme ça. Et, bien sûr, j’ai des plaques et des vis et des choses qui se passent là-dedans Mais, tout bien considéré, j’allais bien après environ six semaines. [The first] deux semaines ont été complètement difficiles – je ne pouvais vraiment rien faire; Je ne pouvais pas penser correctement; Je ne pouvais pas parler ; Je ne pouvais pas bien manger ; mes muscles ne faisaient rien de bien. Et puis ils ont fait des thérapies – différents types de thérapies physiques en ergothérapie avec mes mains et de petites choses motrices, et en parlant. Et six semaines plus tard, j’étais à peu près à cent pour cent. »

Janet la gauche RENARDE en janvier 2019. À l’époque, elle avait déclaré dans un communiqué qu’elle souhaitait se retirer et laisser le batteur Roxy Petrucci et bassiste Partager Ross « poursuivre leur vision de l’avenir de RENARDE. »

Gardner, Petrucci et Ross sont considérés comme faisant partie de RENARDEla gamme classique de , avec le guitariste fondateur Jan Kuehnemund, décédé d’un cancer en octobre 2013.

Gardner a contribué les voix principales à RENARDEles albums studio les plus réussis commercialement de — « Renarde » (1988), « Rev It Up » (1990) et « Mandarine » (1998) – ainsi que la dernière sortie du groupe, l’album live de 2018 « feu vif ».

Tandis que Gardner se remettait de son opération, RENARDE a joué un spectacle à Durant, Oklahoma en mars 2018 avec un chanteur remplaçant, Lorraine Lewis de FEMME FATALE. En janvier 2019, Lewis a été annoncé comme Gardnerle remplaçant officiel de.

L’année dernière, Janetle projet de collaboration de s avec son mari, JARDINIER/JAMES, a sorti son dernier album, « Synergie », passant par Divertissement sur la chaussée.

« Synergie » est le premier Gardner/James album à paraître sous le JARDINIER/JAMES bannière. Le couple a déjà collaboré sur Janetles deux premiers albums solo de 2018 « Janet Gardner » et 2019 » Ta place au soleil « .