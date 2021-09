L’ancienne Chine interdit le FUD refait surface, Bitcoin et autres transactions cryptographiques sont illégales – The Daily Sats

tldr; La Chine a ordonné une nouvelle répression du minage et du commerce de crypto le 24 septembre. Le commerce de crypto-monnaie, d’émission de jetons et de produits dérivés contre des monnaies virtuelles est strictement interdit. Les citoyens chinois ne pourront pas transférer de monnaie numérique à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. La banque centrale a en outre révélé son projet de « construire un système de prévention et d’élimination des risques multidimensionnel et multi-niveaux »

*Ce résumé est généré automatiquement par un bot et n’est pas destiné à remplacer la lecture de l’article d’origine. Comme toujours, DYOR.*